https://ria.ru/20210212/kuper-1597283502.html

Выставка "И камни проповедуют…" открылась в храме Христа Спасителя

Выставка "И камни проповедуют…" открылась в храме Христа Спасителя

Открытие выставки всемирно известного российского художника Юрия Купера "И камни проповедуют…" состоялось в музейной галерее храма Христа Спасителя в пятницу,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T20:58

2021-02-12T20:58

2021-02-12T20:58

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

храм христа спасителя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597223816_0:146:3071:1873_1920x0_80_0_0_2360be591c2c6581b9ae2d233f4fbd7c.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Открытие выставки всемирно известного российского художника Юрия Купера "И камни проповедуют…" состоялось в музейной галерее храма Христа Спасителя в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Центральное место в экспозиции занимают масштабные архитектурные проекты Купера по благоустройству территории храма."Я как-то ходил вокруг храма, и мне показалось, что парк находится не в лучшем состоянии. Я сделал проект благоустройства территории, предлагаю как-то его облагородить, украсить барельефами", - рассказал Купер журналистам.По словам художника, проект еще не принят, его эскизы выставляются впервые."Сейчас в культурной жизни появилось такое количество "гениальных" художников, артистов, везде одни "гении". А по-настоящему большой талант – это когда ты не знаешь, как это сделано, откуда пришло. Юра – фантастический мастер, сегодня таких художников не делают – из ничего создать фантастический мир", - сказал друг художника, режиссер Никита Михалков.В экспозицию также вошли живописные работы, коллекционные книги с литографиями художника –ветхозаветная "Книга Иова" и "Книга Екклесиаста". Выставка продлится до 8 марта.Юрий Купер (Куперман) в 70-е годе занимался книжной графикой, в 1973 году эмигрировал из СССР, жил в Израиле, во Франции, в США. Купер стал одним из самых известных советских художников за рубежом. В настоящее время проживает в России.Работы Купера хранятся в Третьяковской галерее, ГМИИ имени Пушкина, музее Метрополитен, Библиотеке конгресса США, в коллекциях министерства культуры Франции, галерее Клод-Бернар в Париже. Художник был сценографом спектакля "Борис Годунов" в постановке Александра Сокурова в Большом театре. В МХТ имени Чехова была поставлена пьеса "12 картин из жизни художника", написанная Купером, он также стал сценографом постановки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/1596976289.html

https://ria.ru/20170912/1504581949.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, храм христа спасителя