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Религия и мировоззрение
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Выставка "И камни проповедуют…" открылась в храме Христа Спасителя
Выставка "И камни проповедуют…" открылась в храме Христа Спасителя
Открытие выставки всемирно известного российского художника Юрия Купера "И камни проповедуют…" состоялось в музейной галерее храма Христа Спасителя в пятницу,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:58
2021-02-12T20:58
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
храм христа спасителя
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Открытие выставки всемирно известного российского художника Юрия Купера "И камни проповедуют…" состоялось в музейной галерее храма Христа Спасителя в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Центральное место в экспозиции занимают масштабные архитектурные проекты Купера по благоустройству территории храма."Я как-то ходил вокруг храма, и мне показалось, что парк находится не в лучшем состоянии. Я сделал проект благоустройства территории, предлагаю как-то его облагородить, украсить барельефами", - рассказал Купер журналистам.По словам художника, проект еще не принят, его эскизы выставляются впервые."Сейчас в культурной жизни появилось такое количество "гениальных" художников, артистов, везде одни "гении". А по-настоящему большой талант – это когда ты не знаешь, как это сделано, откуда пришло. Юра – фантастический мастер, сегодня таких художников не делают – из ничего создать фантастический мир", - сказал друг художника, режиссер Никита Михалков.В экспозицию также вошли живописные работы, коллекционные книги с литографиями художника –ветхозаветная "Книга Иова" и "Книга Екклесиаста". Выставка продлится до 8 марта.Юрий Купер (Куперман) в 70-е годе занимался книжной графикой, в 1973 году эмигрировал из СССР, жил в Израиле, во Франции, в США. Купер стал одним из самых известных советских художников за рубежом. В настоящее время проживает в России.Работы Купера хранятся в Третьяковской галерее, ГМИИ имени Пушкина, музее Метрополитен, Библиотеке конгресса США, в коллекциях министерства культуры Франции, галерее Клод-Бернар в Париже. Художник был сценографом спектакля "Борис Годунов" в постановке Александра Сокурова в Большом театре. В МХТ имени Чехова была поставлена пьеса "12 картин из жизни художника", написанная Купером, он также стал сценографом постановки.
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новости - религия и мировоззрение, храм христа спасителя

Выставка "И камни проповедуют…" открылась в храме Христа Спасителя

20:58 12.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб возле храм Христа Спасителя в Москве
Сотрудник коммунальных служб возле храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Открытие выставки всемирно известного российского художника Юрия Купера "И камни проповедуют…" состоялось в музейной галерее храма Христа Спасителя в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Центральное место в экспозиции занимают масштабные архитектурные проекты Купера по благоустройству территории храма.
"Я как-то ходил вокруг храма, и мне показалось, что парк находится не в лучшем состоянии. Я сделал проект благоустройства территории, предлагаю как-то его облагородить, украсить барельефами", - рассказал Купер журналистам.
По словам художника, проект еще не принят, его эскизы выставляются впервые.
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"Сейчас в культурной жизни появилось такое количество "гениальных" художников, артистов, везде одни "гении". А по-настоящему большой талант – это когда ты не знаешь, как это сделано, откуда пришло. Юра – фантастический мастер, сегодня таких художников не делают – из ничего создать фантастический мир", - сказал друг художника, режиссер Никита Михалков.
В экспозицию также вошли живописные работы, коллекционные книги с литографиями художника –ветхозаветная "Книга Иова" и "Книга Екклесиаста". Выставка продлится до 8 марта.
Юрий Купер (Куперман) в 70-е годе занимался книжной графикой, в 1973 году эмигрировал из СССР, жил в Израиле, во Франции, в США. Купер стал одним из самых известных советских художников за рубежом. В настоящее время проживает в России.
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Работы Купера хранятся в Третьяковской галерее, ГМИИ имени Пушкина, музее Метрополитен, Библиотеке конгресса США, в коллекциях министерства культуры Франции, галерее Клод-Бернар в Париже. Художник был сценографом спектакля "Борис Годунов" в постановке Александра Сокурова в Большом театре. В МХТ имени Чехова была поставлена пьеса "12 картин из жизни художника", написанная Купером, он также стал сценографом постановки.
 
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