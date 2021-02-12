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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210212/kreschenie-1597119981.html
Православные потребовали изменить самый популярный обряд
Православные потребовали изменить самый популярный обряд
Православные спорят о безопасности обряда крещения. После трагического инцидента в Румынии, где в начале февраля в купели захлебнулся младенец, некоторые... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:00
2021-02-12T08:16
религия и мировоззрение
россия
аналитика - религия и мировоззрение
русская православная церковь
румыния
гатчина
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Православные спорят о безопасности обряда крещения. После трагического инцидента в Румынии, где в начале февраля в купели захлебнулся младенец, некоторые верующие требуют пересмотреть ритуал. О том, решатся ли на это в православных церквах и как предотвратить несчастные случаи, — в материале РИА Новости.Страшные прецедентыВ Румынии почти 90 процентов населения исповедуют православие. Церковь там, пожалуй, — самый влиятельный общественный институт.Ее служители попытались успокоить граждан. По словам представителя Румынской патриархии Василе Банеску, священник, совершавший крещение, должен был при погружении в воду "закрыть рот и нос младенца". Однако почему-то этого не сделал.Хотя отец Александру Мазараке совершал обряд уже много лет. Ничто и не предвещало беды: вода была теплой, храм обогрет. Полуторамесячный ребенок постоянно плакал, что, впрочем, тоже обычное дело."Священник трижды погрузил его в купель — и он, видать, вдохнул воду. Я опустил его вниз головой, чтоб вода вытекла, но у него пошла из носа кровь. Вызвали скорую. Врачи сказали, что в него попало 110 миллилитров воды", — рассказал местным журналистам отец погибшего младенца.Надо сказать, что крещение — самый популярный религиозный обряд в стране. И крестят в основном именно младенцев до одного года.Дело расследует полиция. Защитники священника уверены, что у ребенка было сопутствующее заболевание, которое и послужило причиной гибели. И об этом, по их мнению, родители вполне могли умолчать. Ведь прецеденты были.Причем недалеко от Сучавы, где произошла эта трагедия, — в 250 километрах. В одном из сел под Кишеневом в 2010-м во время крещения умер шестинедельный младенец. Священника обвинили в убийстве по неосторожности. Однако медэкспертиза выявила, что ребенок болел пневмонией. Погружение в воду ему было категорически противопоказано. Суд оправдал священника.Обстоятельства последнего инцидента пока неясны. Однако Румынскую церковь уже призвали изменить обряд. Более 60 тысяч верующих подписали петицию с требованием отказаться от полного погружения в воду."Устроили истерику"Дискутируют об этом и в других православных странах. В том числе в России. За последние полвека о случаях утопления младенцев при крещении у нас ничего не известно, однако пострадавшие были.Так, в августе 2019-го в Гатчине местная жительница Анастасия Алексеева пожаловалась в полицию на игумена Фотия (Нечипоренко), который, по ее словам, слишком грубо обращался с ее годовалым ребенком: несмотря на сопротивление младенца, с силой окунал в купель."После первого погружения в купель я поняла, что ребенок захлебывается. Стала вырывать его", — рассказывала мать журналистам.В итоге младенец получил ссадины и ушибы.Игумена отстранили от служения на один год, в дело вмешалась прокуратура. А отец Фотий тогда заявил, что родители сами "закатили истерику".Общественное мнение разделилось. Одни считали, что батюшка "перегнул палку": он видел, что младенец не успокаивается, поэтому надо было подождать с окунанием в купель. Другие осудили родителей — могли бы лучше подготовиться к обряду.Проблема действительно есть: родители порой жалуются на грубое обращение с ребенком во время крещения. Священники же не понимают, зачем спешить с чадом в храм, если даже не знаешь, как совершать крестное знамение."До прямых конфликтов, конечно, обычно не доходит. Но напряжение возникает часто. Особенно когда приходят в храм, рассчитывая на некую услугу, за которую заплатили деньги. И хотят, чтобы все было по их воле. Это, на мой взгляд, частный случай потребительского отношения ко всему — в том числе и вере", — отмечает известный публицист протоиерей Максим Первозванский.Такой подход, по его словам, неприемлем. Ведь крещение — это "соединение с Богом"."Тут требуется определенное отношение, прежде всего от человека. Но если он говорит, что, мол, заплатил и теперь священник должен обеспечить для его ребенка "жизнь вечную", то это принципиально разрушает саму основу духовного подхода к жизни", — объясняет священник."Священников обучают"Тем не менее, по словам отца Максима, не стоит исключать и человеческий фактор. Нередко инциденты при крещении возникают просто потому, что либо "священник встал не с той ноги", либо "родители переволновались"."Ведь крещение — наряду с рождением, венчанием, отпеванием — важное событие в жизни. Поэтому людям довольно непросто", — отмечает он.Крещение в России — самый массовый обряд. По данным социологов, крещеными себя называют 80 процентов населения. В большинстве храмов таинство совершается практически ежедневно. Как правило, крестят сразу двух-трех младенцев."Православная церковь придерживается преимущественно изначальной практики крещения — погружения. Это совершал сам Спаситель, и греческое слово "баптизо" означает "погружать" полностью. Но в некоторых исключительных случаях допускаются иные формы", — говорит глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Например, иногда крестят, обливая водой, — так, по словам отца Максима, было в советские годы, "когда специально оборудованных купелей в храмах не имелось". Так сейчас крестят католики и протестанты."Безусловно, в Русской церкви учат священников правильно погружать младенцев в купель. Практические занятия проходят в наших духовных школах и семинариях. Опытные священнослужители на специальных куклах показывают, как надо держать младенца", — уточняет глава Учебного комитета РПЦ.Особенно, подчеркивает он, это важно для тех служителей, у кого еще нет своих детей и "навыка их купания". "Им попросту это может быть страшно", — добавляет протоиерей. В таких случаях, если священник не уверен в своих силах, он просит одного из крестных родителей погрузить младенца в купель.Поэтому меры безопасности в российских храмах соблюдают. Несчастных случаев, подобных тому, что в Румынии, заверил отец Максим, не было.Кроме того, по его словам, число таких инцидентов в православных церквах ничтожно мало "по сравнению с количеством несчастных случаев в других сферах жизни". Поэтому о пересмотре обряда речи не идет. О том же, кстати, заявили и в Румынской церкви. Безопасность ребенка — в руках священника и родителей.
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россия, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, румыния, гатчина

Православные потребовали изменить самый популярный обряд

08:00 12.02.2021 (обновлено: 08:16 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области
Обряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Православные спорят о безопасности обряда крещения. После трагического инцидента в Румынии, где в начале февраля в купели захлебнулся младенец, некоторые верующие требуют пересмотреть ритуал. О том, решатся ли на это в православных церквах и как предотвратить несчастные случаи, — в материале РИА Новости.

Страшные прецеденты

В Румынии почти 90 процентов населения исповедуют православие. Церковь там, пожалуй, — самый влиятельный общественный институт.
Ее служители попытались успокоить граждан. По словам представителя Румынской патриархии Василе Банеску, священник, совершавший крещение, должен был при погружении в воду "закрыть рот и нос младенца". Однако почему-то этого не сделал.
Хотя отец Александру Мазараке совершал обряд уже много лет. Ничто и не предвещало беды: вода была теплой, храм обогрет. Полуторамесячный ребенок постоянно плакал, что, впрочем, тоже обычное дело.
"Священник трижды погрузил его в купель — и он, видать, вдохнул воду. Я опустил его вниз головой, чтоб вода вытекла, но у него пошла из носа кровь. Вызвали скорую. Врачи сказали, что в него попало 110 миллилитров воды", — рассказал местным журналистам отец погибшего младенца.
Надо сказать, что крещение — самый популярный религиозный обряд в стране. И крестят в основном именно младенцев до одного года.
Дело расследует полиция. Защитники священника уверены, что у ребенка было сопутствующее заболевание, которое и послужило причиной гибели. И об этом, по их мнению, родители вполне могли умолчать. Ведь прецеденты были.
© Фото : Константин ЛебедевТаинство Крещения
Таинство Крещения - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Константин Лебедев
Таинство Крещения
Причем недалеко от Сучавы, где произошла эта трагедия, — в 250 километрах. В одном из сел под Кишеневом в 2010-м во время крещения умер шестинедельный младенец. Священника обвинили в убийстве по неосторожности. Однако медэкспертиза выявила, что ребенок болел пневмонией. Погружение в воду ему было категорически противопоказано. Суд оправдал священника.
Обстоятельства последнего инцидента пока неясны. Однако Румынскую церковь уже призвали изменить обряд. Более 60 тысяч верующих подписали петицию с требованием отказаться от полного погружения в воду.

"Устроили истерику"

Дискутируют об этом и в других православных странах. В том числе в России. За последние полвека о случаях утопления младенцев при крещении у нас ничего не известно, однако пострадавшие были.
Так, в августе 2019-го в Гатчине местная жительница Анастасия Алексеева пожаловалась в полицию на игумена Фотия (Нечипоренко), который, по ее словам, слишком грубо обращался с ее годовалым ребенком: несмотря на сопротивление младенца, с силой окунал в купель.
"После первого погружения в купель я поняла, что ребенок захлебывается. Стала вырывать его", — рассказывала мать журналистам.
В итоге младенец получил ссадины и ушибы.
Игумена отстранили от служения на один год, в дело вмешалась прокуратура. А отец Фотий тогда заявил, что родители сами "закатили истерику".
© Фото : Приход храма всех СвятыхИгумен Фотий (Нечепоренко)
Игумен Фотий (Нечепоренко) - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Приход храма всех Святых
Игумен Фотий (Нечепоренко)
Общественное мнение разделилось. Одни считали, что батюшка "перегнул палку": он видел, что младенец не успокаивается, поэтому надо было подождать с окунанием в купель. Другие осудили родителей — могли бы лучше подготовиться к обряду.
Проблема действительно есть: родители порой жалуются на грубое обращение с ребенком во время крещения. Священники же не понимают, зачем спешить с чадом в храм, если даже не знаешь, как совершать крестное знамение.
"До прямых конфликтов, конечно, обычно не доходит. Но напряжение возникает часто. Особенно когда приходят в храм, рассчитывая на некую услугу, за которую заплатили деньги. И хотят, чтобы все было по их воле. Это, на мой взгляд, частный случай потребительского отношения ко всему — в том числе и вере", — отмечает известный публицист протоиерей Максим Первозванский.
Такой подход, по его словам, неприемлем. Ведь крещение — это "соединение с Богом".
"Тут требуется определенное отношение, прежде всего от человека. Но если он говорит, что, мол, заплатил и теперь священник должен обеспечить для его ребенка "жизнь вечную", то это принципиально разрушает саму основу духовного подхода к жизни", — объясняет священник.

"Священников обучают"

Тем не менее, по словам отца Максима, не стоит исключать и человеческий фактор. Нередко инциденты при крещении возникают просто потому, что либо "священник встал не с той ноги", либо "родители переволновались".
"Ведь крещение — наряду с рождением, венчанием, отпеванием — важное событие в жизни. Поэтому людям довольно непросто", — отмечает он.
Крещение в России — самый массовый обряд. По данным социологов, крещеными себя называют 80 процентов населения. В большинстве храмов таинство совершается практически ежедневно. Как правило, крестят сразу двух-трех младенцев.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области
Обряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Обряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области
"Православная церковь придерживается преимущественно изначальной практики крещения — погружения. Это совершал сам Спаситель, и греческое слово "баптизо" означает "погружать" полностью. Но в некоторых исключительных случаях допускаются иные формы", — говорит глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Например, иногда крестят, обливая водой, — так, по словам отца Максима, было в советские годы, "когда специально оборудованных купелей в храмах не имелось". Так сейчас крестят католики и протестанты.
"Безусловно, в Русской церкви учат священников правильно погружать младенцев в купель. Практические занятия проходят в наших духовных школах и семинариях. Опытные священнослужители на специальных куклах показывают, как надо держать младенца", — уточняет глава Учебного комитета РПЦ.
Особенно, подчеркивает он, это важно для тех служителей, у кого еще нет своих детей и "навыка их купания". "Им попросту это может быть страшно", — добавляет протоиерей. В таких случаях, если священник не уверен в своих силах, он просит одного из крестных родителей погрузить младенца в купель.
Поэтому меры безопасности в российских храмах соблюдают. Несчастных случаев, подобных тому, что в Румынии, заверил отец Максим, не было.
Кроме того, по его словам, число таких инцидентов в православных церквах ничтожно мало "по сравнению с количеством несчастных случаев в других сферах жизни". Поэтому о пересмотре обряда речи не идет. О том же, кстати, заявили и в Румынской церкви. Безопасность ребенка — в руках священника и родителей.
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