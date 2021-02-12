https://ria.ru/20210212/kredity-1597174551.html

Банки предупредили о росте ставок по кредитам

Банки предупредили о росте ставок по кредитам

Законопроект, предоставляющий должникам право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума, создаст дополнительные сложности для... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:02

2021-02-12T12:02

2021-02-12T13:45

россия

елена бибикова

инна святенко

андрей клишас

ассоциация российских банков

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Законопроект, предоставляющий должникам право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума, создаст дополнительные сложности для кредитных организаций, сообщает РБК со ссылкой на комментарий Ассоциации банков России (АБР).В организации считают, что подобный подход вынудит банки учитывать дополнительные риски при расчете ставок по кредитам.Кроме того, взыскать долг с граждан, чей доход не превышает прожиточный минимум, будет практически невозможно, отметил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.Законопроект о праве должников на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума внесли в Госдуму 11 февраля. Авторами проекта стали вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, сенаторы Андрей Клишас, Инна Святенко, Елена Бибикова, Мария Львова-Белова. Инициатива подразумевает, что должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором идет исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума в целом по России. При этом банк или другая кредитная организация не сможет производить взыскание на доход, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя.

https://ria.ru/20201001/dolgi-1578027562.html

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россия, елена бибикова, инна святенко, андрей клишас, ассоциация российских банков, госдума рф, экономика