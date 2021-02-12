Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210212/koshki-1597169208.html
Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?
Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?
Спасти от инфаркта, предвидеть землетрясение, почувствовать паранормальное: что еще могут кошки и правда ли они не видят телевизионного изображения? Чувствуют ли собаки человеческий страх. Лошади спят только стоя, домашние крысы опасны для беременных, рыбки не живут долго. Чему можно верить, а чему не стоит ‒ рассказал биолог Павел Глазков.
2021-02-12T12:00
2021-02-12T13:25
не верю!
мифы
подкаст
кошки
домашние животные
собаки
рыбы
биология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597168521_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_dc5fdf133ba6fe00b4f24858961613ea.jpg
Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?
Спасти от инфаркта, предвидеть землетрясение, почувствовать паранормальное: что еще могут кошки и правда ли они не видят телевизионного изображения? Чувствуют ли собаки человеческий страх. Лошади спят только стоя, домашние крысы опасны для беременных, рыбки не живут долго. Чему можно верить, а чему не стоит - рассказал биолог Павел Глазков.
audio/mpeg
Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?
Спасти от инфаркта, предвидеть землетрясение, почувствовать паранормальное: что еще могут кошки и правда ли они не видят телевизионного изображения? Чувствуют ли собаки человеческий страх. Лошади спят только стоя, домашние крысы опасны для беременных, рыбки не живут долго. Чему можно верить, а чему не стоит - рассказал биолог Павел Глазков.
audio/mpeg
Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре".1:00 Кошки не видят изображение на телевизоре. Или так было только раньше?3:13 DogTV. Зачем нужны телеканалы для домашних животных.9:51 Чувствуют ли кошки паранормальное, видят ли они призраков?10:50 Могут ли домашние животные учуять утечку газа и спасти людей.13:30 Кошки предупреждали о налете авиации во времена блокады Ленинграда. 14:35 Землетрясения. Животные могут почувствовать их быстрее сейсмологов. 15:50 Невероятная история о том, как собака нашла дом, пройдя больше тысячи километров. 21:23 Могут ли кошки лечить своих хозяев? 26:30 Взрослые собаки не поддаются дрессировке. Так ли это?29:37 Собаки чуют страх человека. 32:27 Лошади всегда спят стоя или это миф, и иногда они могут прилечь.35:20 Даже декоративные крысы ‒ переносчики опасных заболеваний, а беременным нельзя целовать крыс. Крысы мутанты в московском метро. 40:28 Рыбки не живут долго и их размер зависит от объема аквариума. 42:35 Продавцы черепашек и мини-пигов могут обманывать покупателей и врать о размерах питомцев. 44:47 Кошки мурлычут, когда хотят показать любовь, или могут делать это и в ситуациях стресса и опасности?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597168521_83:0:559:357_1920x0_80_0_0_3548785ce697be4597de652aec9b1063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, мифы, подкаст, кошки, домашние животные, собаки, рыбы, биология, лошади, природа, животные, общество

Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

12:00 12.02.2021 (обновлено: 13:25 12.02.2021)
 
Не верю!
Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?
12:00
Читать ria.ru в
Спасти от инфаркта, предвидеть землетрясение, почувствовать паранормальное: что еще могут кошки и правда ли они не видят телевизионного изображения? Чувствуют ли собаки человеческий страх. Лошади спят только стоя, домашние крысы опасны для беременных, рыбки не живут долго. Чему можно верить, а чему не стоит ‒ рассказал биолог Павел Глазков.
Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре".
1:00 Кошки не видят изображение на телевизоре. Или так было только раньше?
3:13 DogTV. Зачем нужны телеканалы для домашних животных.
9:51 Чувствуют ли кошки паранормальное, видят ли они призраков?
10:50 Могут ли домашние животные учуять утечку газа и спасти людей.
13:30 Кошки предупреждали о налете авиации во времена блокады Ленинграда.
14:35 Землетрясения. Животные могут почувствовать их быстрее сейсмологов.
15:50 Невероятная история о том, как собака нашла дом, пройдя больше тысячи километров.
21:23 Могут ли кошки лечить своих хозяев?
26:30 Взрослые собаки не поддаются дрессировке. Так ли это?
29:37 Собаки чуют страх человека.
32:27 Лошади всегда спят стоя или это миф, и иногда они могут прилечь.
35:20 Даже декоративные крысы ‒ переносчики опасных заболеваний, а беременным нельзя целовать крыс. Крысы мутанты в московском метро.
40:28 Рыбки не живут долго и их размер зависит от объема аквариума.
42:35 Продавцы черепашек и мини-пигов могут обманывать покупателей и врать о размерах питомцев.
44:47 Кошки мурлычут, когда хотят показать любовь, или могут делать это и в ситуациях стресса и опасности?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Монтаж Светланы Виноградовой
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не верю!МифыПодкасткошкидомашние животныесобакирыбыбиологиялошадиприродаЖивотныеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
14:26Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
14:06Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко
14:02Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
14:02В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
14:01Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
13:59Песков прокомментировал снижение доходов россиян
13:58Названы самые популярные города России для путешествий весной
13:51Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса
13:51Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
13:46На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана
13:45Участники пикета в Риге призвали Навального извиниться перед ветераном
Лента новостейМолния