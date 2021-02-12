https://ria.ru/20210212/koshki-1597169208.html

Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

Спасти от инфаркта, предвидеть землетрясение, почувствовать паранормальное: что еще могут кошки и правда ли они не видят телевизионного изображения? Чувствуют ли собаки человеческий страх. Лошади спят только стоя, домашние крысы опасны для беременных, рыбки не живут долго. Чему можно верить, а чему не стоит ‒ рассказал биолог Павел Глазков.

2021-02-12T12:00

2021-02-12T12:00

2021-02-12T13:25

не верю!

мифы

подкаст

кошки

домашние животные

собаки

рыбы

биология

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Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда? Спасти от инфаркта, предвидеть землетрясение, почувствовать паранормальное: что еще могут кошки и правда ли они не видят телевизионного изображения? Чувствуют ли собаки человеческий страх. Лошади спят только стоя, домашние крысы опасны для беременных, рыбки не живут долго. Чему можно верить, а чему не стоит - рассказал биолог Павел Глазков. audio/mpeg

Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда? Спасти от инфаркта, предвидеть землетрясение, почувствовать паранормальное: что еще могут кошки и правда ли они не видят телевизионного изображения? Чувствуют ли собаки человеческий страх. Лошади спят только стоя, домашние крысы опасны для беременных, рыбки не живут долго. Чему можно верить, а чему не стоит - рассказал биолог Павел Глазков. audio/mpeg

Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре".1:00 Кошки не видят изображение на телевизоре. Или так было только раньше?3:13 DogTV. Зачем нужны телеканалы для домашних животных.9:51 Чувствуют ли кошки паранормальное, видят ли они призраков?10:50 Могут ли домашние животные учуять утечку газа и спасти людей.13:30 Кошки предупреждали о налете авиации во времена блокады Ленинграда. 14:35 Землетрясения. Животные могут почувствовать их быстрее сейсмологов. 15:50 Невероятная история о том, как собака нашла дом, пройдя больше тысячи километров. 21:23 Могут ли кошки лечить своих хозяев? 26:30 Взрослые собаки не поддаются дрессировке. Так ли это?29:37 Собаки чуют страх человека. 32:27 Лошади всегда спят стоя или это миф, и иногда они могут прилечь.35:20 Даже декоративные крысы ‒ переносчики опасных заболеваний, а беременным нельзя целовать крыс. Крысы мутанты в московском метро. 40:28 Рыбки не живут долго и их размер зависит от объема аквариума. 42:35 Продавцы черепашек и мини-пигов могут обманывать покупателей и врать о размерах питомцев. 44:47 Кошки мурлычут, когда хотят показать любовь, или могут делать это и в ситуациях стресса и опасности?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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аудио, мифы, подкаст, кошки, домашние животные, собаки, рыбы, биология, лошади, природа, животные, общество