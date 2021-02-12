https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597170735.html

Названо заболевание, которое может привести к мутации коронавируса

Названо заболевание, которое может привести к мутации коронавируса

Мутация генома вируса SARS-CoV-2 была зафиксирована у больных с лимфопролиферативным заболеванием и лимфомой, рассказал директор Национального медицинского... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:44

2021-02-12T11:44

2021-02-12T12:15

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мутация генома вируса SARS-CoV-2 была зафиксирована у больных с лимфопролиферативным заболеванием и лимфомой, рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Игорь Никитин.Он отметил, что в начале пандемии в центре находились пациенты с онкологическими патологиями, люди, у которых есть нарушение работы иммунитета — иммунокомпрометация. По его словам, исследования показывают, что COVID-19 течет по-другому, это другой тип, и есть даже точка зрения, что изначальная иммунокомпрометация пациента — это основа для возможной мутации вируса COVID в организме."И такие случаи были опубликованы, два случая подтвержденных, это один больной был с лимфопролиферативным заболеванием, другой был пациент с <…> лимфомой. Это, так сказать, наблюдалось врачами в процессе его лечения, доказанная мутация генома вируса SARS-CoV-2", — рассказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596350639.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество