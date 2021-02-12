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В России за сутки умерли 507 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 507 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 507 смертей с COVID-19, из них 63 - в Москве, за все время в стране скончались 79 194 пациента с этим заболеванием, сообщили... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:14
2021-02-12T11:14
2021-02-12T11:14
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здоровье - общество
москва
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общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 507 смертей с COVID-19, из них 63 - в Москве, за все время в стране скончались 79 194 пациента с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 507 смертей... За весь период по России умерло 79 194 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки умерли 63 человека с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 58, Подмосковье - 30. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 223.
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РИА Новости
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РИА Новости
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