https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597165403.html

В России за сутки умерли 507 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 507 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 507 смертей с COVID-19, из них 63 - в Москве, за все время в стране скончались 79 194 пациента с этим заболеванием, сообщили... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:14

2021-02-12T11:14

2021-02-12T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 507 смертей с COVID-19, из них 63 - в Москве, за все время в стране скончались 79 194 пациента с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 507 смертей... За весь период по России умерло 79 194 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки умерли 63 человека с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 58, Подмосковье - 30. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 223.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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