https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597165226.html
В России за сутки выписали 20 720 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 20 720 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 20 720 человек после COVID-19, за все время - 3 559 142, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:13
2021-02-12T11:13
2021-02-12T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594349692_0:127:2655:1621_1920x0_80_0_0_3ca4b53018098baa8f061f677c068307.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 20 720 человек после COVID-19, за все время - 3 559 142, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 720 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 559 142", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписаны 3446 человек, Москве - 3184, Подмосковье - 848.
https://ria.ru/20210211/koronavirus-1597071862.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594349692_0:127:2560:2047_1920x0_80_0_0_67053c332104f4132ca6a44a23bd2237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество