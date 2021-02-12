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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597165089.html
В Москве за сутки выявили 2139 случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2139 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - 2139, в Санкт-Петербурге - 1134, Подмосковье - 842, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:13
2021-02-12T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - 2139, в Санкт-Петербурге - 1134, Подмосковье - 842, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2139, 2. Санкт-Петербург - 1134, 3. Московская область - 842", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 8, Еврейской автономной области - 4, Чукотском автономном округе - 3.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве за сутки выявили 2139 случаев заражения коронавирусом

11:13 12.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - 2139, в Санкт-Петербурге - 1134, Подмосковье - 842, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2139, 2. Санкт-Петербург - 1134, 3. Московская область - 842", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 8, Еврейской автономной области - 4, Чукотском автономном округе - 3.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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