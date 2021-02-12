https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597165089.html

В Москве за сутки выявили 2139 случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 2139 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - 2139, в Санкт-Петербурге - 1134, Подмосковье - 842, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:13

2021-02-12T11:13

2021-02-12T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - 2139, в Санкт-Петербурге - 1134, Подмосковье - 842, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2139, 2. Санкт-Петербург - 1134, 3. Московская область - 842", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 8, Еврейской автономной области - 4, Чукотском автономном округе - 3.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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