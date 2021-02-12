https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597138445.html

Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19

Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19

Для лечения вирусных заболеваний, в том числе COVID, антибиотики, как правило, неэффективны, а неоправданное их применение чревато негативными последствиями,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T06:20

2021-02-12T06:20

2021-02-12T06:20

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Для лечения вирусных заболеваний, в том числе COVID, антибиотики, как правило, неэффективны, а неоправданное их применение чревато негативными последствиями, рассказал РИА Новости израильский иммунолог, заведующий отделением в израильской клинике Хадасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун.При этом смертность от COVID оказалась выше среди той группы больных, которым были назначены антибиотики, согласно исследованиям, результаты которых опубликованы информационным центром Elsewier. Исследователи пришли к такому выводу, изучив результаты лечения в Ухане, и исключив влияние фактора тяжести заболевания на летальный исход.Такое неоправданное назначение антибактериальных препаратов чревато тем, что все большее число бактерий развивает устойчивость к существующим антибиотиками. Впервые пенициллин был применён 12 февраля 1941 года учеными Говардом Флори и Эрнстом Чейном для лечения лондонского полицейского, умиравшего от заражения крови. Тогда открытие нового лекарства стало научным прорывом и панацеей от бактериальных инфекций, за которое создатели Говард Флори, Эрнст Чейн и Александр Флемминг, впервые выделивший пенициллин, в 1945 году получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Спустя 80 лет супербактерии, чья резистентность к антибиотикам постоянно возрастает, представляют серьезную угрозу для пациентов больниц. Поэтому в израильских клиниках создана строгая система мониторинга и контроля за антибактериальные препаратами - врачи не могут их выписать без специального разрешения."Я профессор, заведующий отделением, я не могу выписать антибиотик самостоятельно. Я должен объяснить, я даже в компьютер не могу это записать, потому что (это делается) только с разрешения инфекциониста, который занимается мониторингом и выдаёт разрешения пользоваться такими антибиотиками. Потому что уже очень много бактерий суперрезистентных", - рассказал Беркун.Лечение антибиотиками без надобности приводит к ряду негативных явлений, в том числе к грибковой инфекции у детей, аутоиммунным заболеваниям, снижению иммунитета, нарушению микробиома (микрофлоры кишечника). Однако врачи постоянно испытывают давление со стороны пациентов и их родственников."Я часто сталкиваюсь не только с родителями озабоченными, но вообще люди, им тяжело это слышать, что вот у тебя вирусное заболевание и не нужно его ничем лечить: твой организм с этим справится. И очень большое давление со стороны и больных, и их родственников, чтобы врач что-то дал. И многие врачи, к сожалению большому, вместо того чтобы объяснить, идут на поводу - конечно, намного проще выписать рецепт на антибиотик, чтоб от тебя отстали", - рассказал Беркун.По данным ВОЗ, порядка 700 тысяч человек ежегодно умирают от супререзистентных бактерий, на которые не действуют ни один из существующих препаратов. При этом разрабатывать новые сверхмощные антибиотики фармкомпаниям, по словам профессора Беркуна, становится невыгодно, поскольку они не находят массового применения и принимаются коротким курсом.По словам собеседника агентства, причиной роста резистентности микробов часто становится прерванный курс приема препарата. "Когда люди прекратили (приём препарата) раньше времени или получили очень низкую дозу, они как бы не добили микроб, а все, что не убивает, делает их сильнее, и, таким образом, это тоже способствует появлению мультирезистентных микробов", - сказал Беркун.В настоящее время ведутся поиски принципиально иных способов борьбы с болезнетворными микробами. "И сейчас пытаются развить другие способы борьбы с микробами, такие, как антитела, фаги, в общем разрабатываются другие технологии, чтобы по-другому их атаковать, но это намного дороже", - рассказал профессор.Впрочем, постепенное снижение эффективности существующих антибиотиков, по мнению врача, не приведёт к всемирной катастрофе или пандемии, поскольку, прежде всего, супербактерии существуют в стенах больниц, не передаются с такой же скоростью, как вирусы, и практически не угрожают человеку со здоровой иммунной системой.

https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597136765.html

https://ria.ru/20210211/oslozhnenie-1597099114.html

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коронавирус covid-19, воз, тель-авив, ухань, в мире