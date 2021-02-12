https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597136765.html

Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19

Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19

Весенний всплеск коронавируса в РФ в той или иной форме будет в любом случае, он придется на середину апреля, преждевременный отказ от базовых антиковидных... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T04:05

2021-02-12T04:05

2021-02-12T07:47

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рамзан кадыров

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Спрогнозирована дата наступления новой волны COVID-19

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Весенний всплеск коронавируса в РФ в той или иной форме будет в любом случае, он придется на середину апреля, преждевременный отказ от базовых антиковидных ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.В случае преждевременного послабления базовых антиковидных ограничений, по мнению эксперта, весной России грозит большой всплеск заболеваемости."Он все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием. В середине апреля будет подъем заболеваемости", - заявил Тимаков.

https://ria.ru/20210211/oslozhnenie-1597099114.html

россия

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