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https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597136765.html
Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
Весенний всплеск коронавируса в РФ в той или иной форме будет в любом случае, он придется на середину апреля, преждевременный отказ от базовых антиковидных... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T04:05
2021-02-12T07:47
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рамзан кадыров
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Спрогнозирована дата наступления новой волны COVID-19
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Весенний всплеск коронавируса в РФ в той или иной форме будет в любом случае, он придется на середину апреля, преждевременный отказ от базовых антиковидных ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.В случае преждевременного послабления базовых антиковидных ограничений, по мнению эксперта, весной России грозит большой всплеск заболеваемости."Он все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием. В середине апреля будет подъем заболеваемости", - заявил Тимаков.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рамзан кадыров

Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19

04:05 12.02.2021 (обновлено: 07:47 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Весенний всплеск коронавируса в РФ в той или иной форме будет в любом случае, он придется на середину апреля, преждевременный отказ от базовых антиковидных ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.
"Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить", - рассказал Тимаков.
В случае преждевременного послабления базовых антиковидных ограничений, по мнению эксперта, весной России грозит большой всплеск заболеваемости.
"Он все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием. В середине апреля будет подъем заболеваемости", - заявил Тимаков.
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Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рамзан Кадыров
 
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