https://ria.ru/20210212/klaster-1597230243.html

Моор: уже 45 участников вошли в Тюменский нефтепромышленный кластер

Моор: уже 45 участников вошли в Тюменский нефтепромышленный кластер

Уже 45 участников вошли в Тюменский нефтепромышленный кластер, планируется увеличить их количество до 100, сообщил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:44

2021-02-12T15:44

2021-02-12T15:44

тюменская область

александр моор

нижний новгород

газпром нефть

тюменская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ/ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. Уже 45 участников вошли в Тюменский нефтепромышленный кластер, планируется увеличить их количество до 100, сообщил губернатор региона Александр Моор.Ранее сообщалось, что "Газпром нефть", правительство Тюменской области и Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключили соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера."Сегодня работаю в Нижнем Новгороде. Приму участие в совещании, на котором расскажу о создании Тюменского нефтепромышленного кластера. Поясню, почему считаю важным этот опыт работы: в кластер входит уже 45 участников, планируем увеличить их количество до 100. А это обязательно увеличит инвестиционную привлекательность региона, значит, увеличит наш бюджет", - написал Моор на своей странице в Instagram.Он добавил, что знакомится с работой оборонного предприятия, которое выпускает, в том числе, продукцию для нефтяной отрасли.

https://ria.ru/20210208/opershtab-1596494958.html

нижний новгород

тюменская область

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александр моор, нижний новгород, газпром нефть, тюменская область