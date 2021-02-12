https://ria.ru/20210212/klaster-1597230243.html
Моор: уже 45 участников вошли в Тюменский нефтепромышленный кластер
Моор: уже 45 участников вошли в Тюменский нефтепромышленный кластер
Уже 45 участников вошли в Тюменский нефтепромышленный кластер, планируется увеличить их количество до 100, сообщил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:44
2021-02-12T15:44
2021-02-12T15:44
тюменская область
александр моор
нижний новгород
газпром нефть
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ/ТЮМЕНЬ, 12 фев – РИА Новости. Уже 45 участников вошли в Тюменский нефтепромышленный кластер, планируется увеличить их количество до 100, сообщил губернатор региона Александр Моор.Ранее сообщалось, что "Газпром нефть", правительство Тюменской области и Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключили соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера."Сегодня работаю в Нижнем Новгороде. Приму участие в совещании, на котором расскажу о создании Тюменского нефтепромышленного кластера. Поясню, почему считаю важным этот опыт работы: в кластер входит уже 45 участников, планируем увеличить их количество до 100. А это обязательно увеличит инвестиционную привлекательность региона, значит, увеличит наш бюджет", - написал Моор на своей странице в Instagram.Он добавил, что знакомится с работой оборонного предприятия, которое выпускает, в том числе, продукцию для нефтяной отрасли.
https://ria.ru/20210208/opershtab-1596494958.html
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александр моор, нижний новгород, газпром нефть, тюменская область