https://ria.ru/20210212/kino-1597091187.html

Комедия с Монеточкой, сказка про Ирландию, драма об Италии. Кино недели

Комедия с Монеточкой, сказка про Ирландию, драма об Италии. Кино недели

Ко Дню святого Валентина вышла романтическая комедия "Дикая парочка" с Джейми Дорнаном и Эмили Блант. Сергей Бурунов отправится выступать на музыкальный... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:00

2021-02-12T08:00

2021-02-12T08:21

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Ко Дню святого Валентина вышла романтическая комедия "Дикая парочка" с Джейми Дорнаном и Эмили Блант. Сергей Бурунов отправится выступать на музыкальный фестиваль в фильме "Родные". Также в прокате итальянская драма "Наш отец" и триллер "Опасные связи" с Хиллари Суонк. О самых интересных премьерах недели — в материале РИА Новости.Влюбленные чудаки"Дикая парочка" — красочная история любви чудаков, которые по-своему делают все, чтобы быть вместе.В сельской Ирландии недалеко друг от друга на фермах живут два семейства. Розмари (Блант) влюблена в соседа Энтони (Дорнан) с десяти лет. Все в округе умиляются и уверены, что они поженятся. Только вот Розмари ждет, а Энтони никак не делает предложение.В ситуацию вмешивается отец Энтони, Тони (Кристофер Уокен). Желая расшевелить сына, эксцентричного интроверта, он сообщает, что хочет продать ферму племяннику Адаму из Нью-Йорка. И когда Адам проявляет внимание к Розмари, Энтони начинает нервничать.Фильм — настоящее визуальное пиршество: зеленые панорамы Ирландии (самое то в серую зиму), мелодичная музыка (навевает ассоциации с "Хоббитом", тут даже есть своя Одинокая гора), чудаковатые архетипичные герои.Действие происходит в современной обстановке, но поэтические диалоги и мифологические отсылки вызывают сравнения с историями любви, которые могли происходить в любое время.Кстати, о диалогах — с ними не все идеально. Кажется, сценаристы так и не определились, хотят ли сделать комедию с иногда абсурдным юмором или все же драму. Фразы вроде "она же чокнутая, молния в таких не бьет!" и комичные разговоры чередуются с философскими рассуждениями. Причем такими, от которых хочется расплакаться: например, монолог Уокена о любви, чего стоит ее найти и осознать.Из-за такой двойственности персонажи не всегда действуют логично. И если с чудаковатым и застенчивым героем Дорнана все понятно (он полная противоположность его Кристиана Грея из "50 оттенков серого"), то почему страстная и умная Розмари иногда становится нерешительной и пугливой — не совсем.Впрочем, отношения героев хорошо иллюстрирует их разговор, в котором они сообщают один за другим: "Это дело для двух мужчин. Или одной женщины. Да, таков сегодня мир".А в целом получилось достойное кино, со сказочными ирландскими традициями, романтичными видами, народными песнями в местном атмосферном пабе. Не хватает только лепреконов.Фанаты папыДругая история любви — на этот раз родственников друг к другу — "Родные" с Буруновым, Пеговой, Монеточкой. Здесь смешались комедия, драма, роуд-муви.В центре сюжета — семья во главе с суровым отцом (Бурунов), который собрался выступить на Грушинском фестивале. Он сажает жену (Пегова) и детей в машину и окольными путями везет их через глубинку на музыкальный праздник.Только атмосфера у них невеселая: деспотичные замашки отца наталкиваются на попытки его вразумить со стороны супруги. Дети тоже не в восторге: сын Саня (Семен Трескунов) постоянно спорит с папой и не может найти к нему подход. Младшая дочь Настя (Монеточка) молча терпит нападки старших и спасается сочинением песен. Правда, и тут отцу хочется все контролировать.Фильм — частично комедия: главный герой творит странные вещи, что выглядит смешно. Но только отчасти. За этим скрывается драма: как близкие люди героя пытаются его изменить, понять или помириться с ним."Меня в семье тоже с моими актерскими начинаниями не поддерживали, родители были ошарашены моим выбором, — рассказывает Сергей Бурунов. — Поэтому "Родные" для меня — потрясение. Когда мы разбирали и анализировали эту историю, я оцепенел — все встало на места. Этот фильм для меня — средство осознания жизни, меня самого — того, что сыгранный мной герой и во мне тоже есть".Но все же эта комедия характеров — прежде всего про мечту. И о том, как важна поддержка семьи. А родные просторы — это Липецк, Тверская область, где проходили съемки. Удался и саундтрек — от Зиверт и "Ласкового мая" до бардовских песен.Итальянский отецЕще одно исследование конфликта поколений — "Наш отец" с Пьерфранческо Фавино. Он получил кубок Вольпи за лучшую мужскую роль Венецианского кинофестиваля.Семидесятые годы в Италии — настоящая война между мафиозными кланами. В это неспокойное время десятилетний Валерио наслаждается жизнью в шикарном районе Рима — зажиточная семья готова выполнить любой его каприз. Но идеальная картинка рушится: Валерио видит, как на его отца Альфонсо (Фавино) нападают преступники.Эмоциональную травму Валерио заботливые родители (Альфонсо выживает и вскоре возвращается домой) не спешат "проговорить". Вместо похода к психологу семья отдыхает на море в Калабрии. То, как показаны сцены на вилле, немного отдает тоскливой драматичностью и напоминает "Пираньи Неаполя" — другую итальянскую картину о подростках, которым пришлось слишком быстро повзрослеть.Отдушиной для Валерио становится дружба с Кристианом, бездомным подростком — он появляется в кадре словно ниоткуда и в подозрительно нужные моменты.Один из таких — когда Валерио пытается воссоздать покушение на отца, рисуя на асфальте мелом контуры человека и раны, которые тот получил. Сцена удалась неспроста: режиссер Клаудио Ноче отчасти воссоздал собственный опыт. Его отец в 1970-х был шефом полиции, и на него тоже было покушение.И хотя живописные пейзажи Калабрии, хождение под парусом и прочие атрибуты летних каникул смотрятся в кадре очень заманчиво, все же главное достоинство фильма — актерские работы. В первую очередь Фавино (известного по ролям в "Хрониках Нарнии", "Ангелах и демонах").А перед "Нашим отцом" он сыграл мафиози Томмазо Бушетта в "Предателе" Марко Беллоккьо (картина была в конкурсе Каннского фестиваля 2019 года). Теперь Фавино идет дальше: его Альфонсо, молчаливый, иногда угрюмый, переживающий бурные эмоции внутри, не позволяет отвлечься от экрана. И он не просто глава семьи — символическая фигура, настоящий Pater Noster.А еще в ленте много крупных планов Маттиа Гарачи, сыгравшего Валерио, — актер выглядит более чем достойно в тандеме "отец и сын". За таинственную и отчасти мистическую составляющую отвечает Франческо Геги (Кристиан). Он заставит сомневаться — реален ли его герой или это выдумка Валерио.Вообще, мистических и религиозных аллюзий в картине достаточно. Сцену, в которой Валерио наблюдает за сном отца, можно интерпретировать как отсылку к полотнам мастеров Ренессанса.А вместе с исследованием вопроса детских травм и убедительным сюжетом "Наш отец" доказывает, что итальянское кино — это совсем не только комедии.Тайны Хиллари СуонкЕсли хочется отгадывать загадки и замирать от поворотов сюжета — вам на психологический триллер "Опасный соблазн" с Хиллари Суонк.Успешный спортивный агент Деррик (Майкл Или) в Лос-Анджелесе наслаждается жизнью с женой. Но после встречи с загадочным детективом Вэлой (Хилари Суонк) все меняется. Деррик втянут в расследование убийства.Вэла не стремится раскрывать детали, Деррик сначала пытается спасти свою карьеру, а потом и самого себя.Суонк считает, что картина показывает темное и светлое в человеческой природе, раз за разом переворачивая все с ног на голову, заставляя задаваться вопросом, где же правда.С каждым кадром и сценой ситуация все напряженнее. Это логично, ведь режиссер Деон Тейлор ("Незваный гость" и "Черный и синий") — поклонник триллеров 80-х и 90-х годов.Оператор Данте Спинотти ("Джонни Д.", "Свой человек", "Секреты Лос-Анджелеса" и "Схватка") делает фильм еще более захватывающим.Получился нуар, который гипнотизирует каждой сценой.

https://ria.ru/20210208/serialy-1596210738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, ирина пегова, пьерфранческо фавино, сергей бурунов, калабрия, ласковый май, хилари суонк, лос-анджелес