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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210212/kapitoliy-1597131591.html
На суде по импичменту Трампу припомнили слова Косачева о штурме Капитолия
На суде по импичменту Трампу припомнили слова Косачева о штурме Капитолия
Россия и Китай воспользовались беспорядками на Капитолийском холме 6 января, чтобы объявить о конце демократии в США, заявил в четверг на суде по импичменту... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T00:28
2021-02-12T00:28
константин косачев
захват капитолия в вашингтоне
россия
капитолий
дональд трамп
совет федерации рф
китай
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Россия и Китай воспользовались беспорядками на Капитолийском холме 6 января, чтобы объявить о конце демократии в США, заявил в четверг на суде по импичменту экс-президенту Дональду Трампу в сенате представитель обвинения конгрессмен-демократ Хоакин Кастро.Он процитировал полностью высказывание председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, который сказал, что "праздник демократии закончился" и США теперь "не прокладывает курс" и не имеет права задавать и навязывать его другим.Китайский МИД, напомнил конгрессмен, также высказался по теме, заявив, что американские законодатели теперь должны задуматься о том, как им подходить к теме продемократических движений в Гонконге.Кастро привел и реакцию иранского верховного лидера Али Хаменеи, который заявил, что теперь над американскими ценностями смеются во всем мире.Далее он зачитал отрывок из аналитической записки министерства внутренней безопасности, где говорилось, что "после инцидента в Капитолии 6 января российские, иранские и китайские агенты влияния получили возможность усилить нарративы в поддержку своих политических интересов в разгар передачи президентской власти".По словам Кастро, даже союзники высказали обеспокоенность событиями 6 января."Мир сморит и интересуется, те ли мы, как мы о себе говорим", - добавил политик, призвав к верховенству закона.В пример он привел высказывания премьера Канады Джастина Трюдо и главы МИД Германии Хайко Мааса. Последний заявил, что противники демократии будут рады видеть "картинки" из Вашингтона, охарактеризовав 6 января как "атаку в самое сердце американской демократии".С критикой событий на Капитолии тогда выступили представители ряда союзных США стран. Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал позорными действия сторонников Трампа. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал те события "сигналом для защитников демократии".
https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html
https://ria.ru/20210210/mest-1596762008.html
россия
китай
вашингтон (город)
сша
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константин косачев, россия, капитолий, дональд трамп, совет федерации рф, китай, вашингтон (город), сша, в мире

На суде по импичменту Трампу припомнили слова Косачева о штурме Капитолия

00:28 12.02.2021
 
© REUTERS / Leah MillisАкция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Россия и Китай воспользовались беспорядками на Капитолийском холме 6 января, чтобы объявить о конце демократии в США, заявил в четверг на суде по импичменту экс-президенту Дональду Трампу в сенате представитель обвинения конгрессмен-демократ Хоакин Кастро.
Он процитировал полностью высказывание председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, который сказал, что "праздник демократии закончился" и США теперь "не прокладывает курс" и не имеет права задавать и навязывать его другим.
"Они используют подстрекательство к мятежу президентом Трампом, чтобы объявить, что демократии пришел конец", - сказал Кастро.
Китайский МИД, напомнил конгрессмен, также высказался по теме, заявив, что американские законодатели теперь должны задуматься о том, как им подходить к теме продемократических движений в Гонконге.
Кастро привел и реакцию иранского верховного лидера Али Хаменеи, который заявил, что теперь над американскими ценностями смеются во всем мире.
Далее он зачитал отрывок из аналитической записки министерства внутренней безопасности, где говорилось, что "после инцидента в Капитолии 6 января российские, иранские и китайские агенты влияния получили возможность усилить нарративы в поддержку своих политических интересов в разгар передачи президентской власти".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Как навсегда убрать Трампа? Три пути к американскому обрыву
По словам Кастро, даже союзники высказали обеспокоенность событиями 6 января.
"Мир сморит и интересуется, те ли мы, как мы о себе говорим", - добавил политик, призвав к верховенству закона.
В пример он привел высказывания премьера Канады Джастина Трюдо и главы МИД Германии Хайко Мааса. Последний заявил, что противники демократии будут рады видеть "картинки" из Вашингтона, охарактеризовав 6 января как "атаку в самое сердце американской демократии".
С критикой событий на Капитолии тогда выступили представители ряда союзных США стран. Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал позорными действия сторонников Трампа. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал те события "сигналом для защитников демократии".
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 07:38
Politico: Трамп намерен отомстить отвернувшимся от него республиканцам
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКонстантин КосачевРоссияКапитолийДональд ТрампСовет Федерации РФКитайВашингтон (город)СШАВ мире
 
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