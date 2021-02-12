https://ria.ru/20210212/italiya-1597288567.html

Экс-глава ЕЦБ Драги сформировал новое правительство Италии

Экс-глава ЕЦБ Драги сформировал новое правительство Италии

Бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги сформировал новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T21:51

2021-02-12T21:51

2021-02-12T22:29

лучана ламорджезе

лоренцо гуэрини

министерство экономики и финансов италии

серджо маттарелла

марио драги

италия

в мире

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РИМ, 12 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги сформировал новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле, заявил вечером в пятницу генсек канцелярии президента Уго Дзампетти."Президент Серджо Маттарелла принял профессора Марио Драги, который по поручению от 3 февраля согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров", - сказал Дзампетти, отметив, что президент подписал предложенный список. Выступление Дзампетти транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.В новом составе правительства ведущие посты глав МИД и МВД сохранили министры Луиджи Ди Майо и Лучана Ламорджезе соответственно.Кроме того, должность министра обороны снова займет Лоренцо Гуэрини. Роберто Сперанца останется во главе министерства здравоохранения, Дарио Франческини продолжит работу на посту министра культуры.Бывший председатель конституционного суда Марта Картабия получила портфель главы минюста – ее кандидатура появилась в большинстве прогнозов. Министерство экономики и финансов Италии возглавил генеральный директор центрального банка страны Bankitalia Даниэле Франко.Абсолютно новой структурой в правительстве Италии станет министерство экологического перехода, которое, как считается, возьмет на себя часть функций ведомств по защите окружающей среды и экономического развития. Его возглавит физик, бывший профессор университета города Саленто Роберто Чинголани.Новый совет министров состоит как из технических специалистов, так и представителей широкого круга политических сил, поддерживавших его появление. Всего в состав правительства вошли 23 человека – восемь из них являются внепартийными фигурами.Важный в правительстве Италии пост секретаря совмина занял Роберто Гарофоли, бывший судья и функционер минфина.Энрико Джованнини, бывший президент Национального института статистики Istat, возглавит министерство транспорта и инфраструктуры.Церемония принесения присяги нового Совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу в 12.00. После этого он будет считаться вступившим в полномочия.Затем правительство должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.Церемония принесения присяги нового Совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу в 12.00, добавил Дзампетти.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/1594834209.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/1596062656.html

https://ria.ru/20210202/italiya-1595768699.html

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лучана ламорджезе, лоренцо гуэрини, министерство экономики и финансов италии, серджо маттарелла, марио драги, италия, в мире