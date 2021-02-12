https://ria.ru/20210212/italiya-1596971756.html

В Италии известные шеф-повара приготовят блюда с картин галереи Уффици

В Италии известные шеф-повара приготовят блюда с картин галереи Уффици

Самые известные шеф-повара Италии и ведущие популярных шоу для нового проекта приготовят блюда, на которые их вдохновили картины из коллекции галереи Уффици,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T00:13

2021-02-12T00:13

2021-02-12T00:13

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Самые известные шеф-повара Италии и ведущие популярных шоу для нового проекта приготовят блюда, на которые их вдохновили картины из коллекции галереи Уффици, сообщает "ЕвроПульс".Искусствоведы отобрали ряд полотен, на которых изображена еда. В основном это натюрморты – с дичью, морепродуктами, фруктами и напитками. Но есть и портреты, и сюжетные произведения. Приглашенные кулинары могут готовить из изображенных продуктов или воссоздавать блюда, а могут просто вдохновляться шедевром, ее цветами и гармонией.Процесс приготовления снимают и делают видео мастер-класс с пояснениями поваров. Все выпуски доступны на странице галереи в Facebook.Первый выпуск посвящен картине "Мальчик с корзиной рыбы" ломбардского художника XVIII века Джакомо Черути (Питоккетто). Второй — натюрморту "Буфет с бочкой, дичь, мясо и керамика" флорентийца XVII века Якопо Кименти.Задача проекта — дать возможность истосковавшимся по ресторанам и музеям пользователям объединить два удовольствия и приготовить шедевр на собственной кухне.Сейчас большая часть регионов в Италии находится в так называемой "желтой зоне" карантина. Это означает, что заведения работают до шести часов вечера, а музеи принимают ограниченное число посетителей, и только по рабочим дням.

https://ria.ru/20210211/kareliya-1596816400.html

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