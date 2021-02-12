https://ria.ru/20210212/ispytaniya-1597220685.html

Гинцбург рассказал, как будут проходить испытания "Спутника V" на детях

Гинцбург рассказал, как будут проходить испытания "Спутника V" на детях

Для испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях будут выделены четыре возрастные группы, дозировка препарата будет разная, заявил глава Центра... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:53

2021-02-12T14:53

2021-02-12T16:18

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Для испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях будут выделены четыре возрастные группы, дозировка препарата будет разная, заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург."Скорее всего, когда мы получим разрешение на исследование "Спутника V" на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы, допустим, 17-14 (лет - ред.), 14-9, 9 и меньше, а, может быть, даже на четыре возрастные группы. И в зависимости от возрастной группы, естественно, дозировка будет различной - чем меньше возраст, тем, соответственно, будет меньше дозировка препаратов", - рассказал он в эфире канала "Россия 24".Гинцбург уточнил, что другие изменения в состав вакцины, скорее всего, вносить не придется. Однако, если ко времени начала испытания на детях будут проведены исследования назальной формы вакцины, то именно эта форма может стать в первую очередь рекомендованной детям.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/kovid-1597107691.html

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