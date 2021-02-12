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Центр Гамалеи заканчивает вторую фазу испытаний вакцины "Спутник Лайт"
Центр Гамалеи заканчивает вторую фазу испытаний вакцины "Спутник Лайт"
Институт Гамалеи заканчивает вторую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:45
2021-02-12T13:55
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александр гинцбург
нии им. гамалеи
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Институт Гамалеи заканчивает вторую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург."За тот месяц, который прошел с того момента, когда о ней впервые было сказано, институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Центр Гамалеи заканчивает вторую фазу испытаний вакцины "Спутник Лайт"

13:45 12.02.2021 (обновлено: 13:55 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Институт Гамалеи заканчивает вторую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
"За тот месяц, который прошел с того момента, когда о ней впервые было сказано, институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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