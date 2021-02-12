https://ria.ru/20210212/iskazhenie-1597196986.html
Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом
Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом
Россия никогда не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом, смысл заявления главы МИД Сергея Лаврова исказили, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:21
2021-02-12T13:21
2021-02-12T13:21
россия
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
дмитрий песков
белоруссия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия никогда не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом, смысл заявления главы МИД Сергея Лаврова исказили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. При этом он призвал Брюссель к равноправному сотрудничеству."Все-таки СМИ вот этот вот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да — мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что именно об этом говорил министр."А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом", — отметил представитель Кремля.На этой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по мнению которого Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января, а также 2 февраля.В России европейским коллегам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.
https://ria.ru/20210212/borrel-1597084589.html
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россия, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, дмитрий песков, белоруссия
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия
никогда не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом
, смысл заявления главы МИД Сергея Лаврова
исказили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Лавров ранее заявил, что Москва
готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. При этом он призвал Брюссель
к равноправному сотрудничеству.
"Все-таки СМИ вот этот вот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да — мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что именно об этом говорил министр.
"А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом", — отметил представитель Кремля.
На этой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести
новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву
главы европейской дипломатии Жозепа Борреля
, по мнению которого Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".
Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине
и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии
, стал арест Алексея Навального
и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января, а также 2 февраля.
В России европейским коллегам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.