https://ria.ru/20210212/iskander-1597221976.html
Раскрыт текст сообщения для запуска "Искандеров"
Раскрыт текст сообщения для запуска "Искандеров"
Команда на пуск ракет комплекса "Искандер" приходит в виде текстового сообщения: "Перейти в готовность 1", которое военные называют эсэмэской. Об этом... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:57
2021-02-12T14:57
2021-02-12T17:09
искандер
курская область
безопасность
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Команда на пуск ракет комплекса "Искандер" приходит в виде текстового сообщения: "Перейти в готовность 1", которое военные называют эсэмэской. Об этом "Российской газете" рассказали ракетчики в ходе учений в Курской области.У сообщения есть и невидимая часть, содержащая координаты цели, а также набор цифр и символов. После получения SMS расчет задраивается в кабине комплекса и вводит полученный код в бортовой компьютер.Подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи из них команду можно отменить. За минуту до запуска в двигателе ракеты начинается химическая реакция.Оперативно-тактический комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях до 500 километров с высокой точностью. Скорость полета ракеты составляет около шести скоростей звука.
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577498009.html
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искандер, курская область, безопасность
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Команда на пуск ракет комплекса "Искандер
" приходит в виде текстового сообщения: "Перейти в готовность 1", которое военные называют эсэмэской. Об этом "Российской газете
" рассказали ракетчики в ходе учений в Курской области
.
У сообщения есть и невидимая часть, содержащая координаты цели, а также набор цифр и символов. После получения SMS расчет задраивается в кабине комплекса и вводит полученный код в бортовой компьютер.
"Затем командир нажимает на кнопку "Режим", и дальше машина действует самостоятельно: раскручивает гироскопы ракеты, опускает опоры, раздвигает крышу, поднимает ракету и так далее", — объясняют военные.
Подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи из них команду можно отменить. За минуту до запуска в двигателе ракеты начинается химическая реакция.
Оперативно-тактический комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях до 500 километров с высокой точностью. Скорость полета ракеты составляет около шести скоростей звука.