https://ria.ru/20210212/iskander-1597221976.html

Раскрыт текст сообщения для запуска "Искандеров"

Раскрыт текст сообщения для запуска "Искандеров"

Команда на пуск ракет комплекса "Искандер" приходит в виде текстового сообщения: "Перейти в готовность 1", которое военные называют эсэмэской. Об этом... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:57

2021-02-12T14:57

2021-02-12T17:09

искандер

курская область

безопасность

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Команда на пуск ракет комплекса "Искандер" приходит в виде текстового сообщения: "Перейти в готовность 1", которое военные называют эсэмэской. Об этом "Российской газете" рассказали ракетчики в ходе учений в Курской области.У сообщения есть и невидимая часть, содержащая координаты цели, а также набор цифр и символов. После получения SMS расчет задраивается в кабине комплекса и вводит полученный код в бортовой компьютер.Подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи из них команду можно отменить. За минуту до запуска в двигателе ракеты начинается химическая реакция.Оперативно-тактический комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях до 500 километров с высокой точностью. Скорость полета ракеты составляет около шести скоростей звука.

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577498009.html

курская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искандер, курская область, безопасность