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Раскрыт текст сообщения для запуска "Искандеров"
Раскрыт текст сообщения для запуска "Искандеров"
Команда на пуск ракет комплекса "Искандер" приходит в виде текстового сообщения: "Перейти в готовность 1", которое военные называют эсэмэской. Об этом... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:57
2021-02-12T17:09
искандер
курская область
безопасность
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Команда на пуск ракет комплекса "Искандер" приходит в виде текстового сообщения: "Перейти в готовность 1", которое военные называют эсэмэской. Об этом "Российской газете" рассказали ракетчики в ходе учений в Курской области.У сообщения есть и невидимая часть, содержащая координаты цели, а также набор цифр и символов. После получения SMS расчет задраивается в кабине комплекса и вводит полученный код в бортовой компьютер.Подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи из них команду можно отменить. За минуту до запуска в двигателе ракеты начинается химическая реакция.Оперативно-тактический комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях до 500 километров с высокой точностью. Скорость полета ракеты составляет около шести скоростей звука.
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искандер, курская область, безопасность

Раскрыт текст сообщения для запуска "Искандеров"

14:57 12.02.2021 (обновлено: 17:09 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 фев РИА Новости. Команда на пуск ракет комплекса "Искандер" приходит в виде текстового сообщения: "Перейти в готовность 1", которое военные называют эсэмэской. Об этом "Российской газете" рассказали ракетчики в ходе учений в Курской области.
У сообщения есть и невидимая часть, содержащая координаты цели, а также набор цифр и символов. После получения SMS расчет задраивается в кабине комплекса и вводит полученный код в бортовой компьютер.

"Затем командир нажимает на кнопку "Режим", и дальше машина действует самостоятельно: раскручивает гироскопы ракеты, опускает опоры, раздвигает крышу, поднимает ракету и так далее", — объясняют военные.

Подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи из них команду можно отменить. За минуту до запуска в двигателе ракеты начинается химическая реакция.
Оперативно-тактический комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях до 500 километров с высокой точностью. Скорость полета ракеты составляет около шести скоростей звука.
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