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ПСБ запустил сервис онлайн-заявок по ипотеке на вторичном рынке жилья
ПСБ запустил сервис онлайн-заявок по ипотеке на вторичном рынке жилья
запустил сервис онлайн-заявок на рефинансирование ипотеки и покупку недвижимости на вторичном рынке, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:48
2021-02-12T12:48
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" запустил сервис онлайн-заявок на рефинансирование ипотеки и покупку недвижимости на вторичном рынке, сообщает пресс-служба банка.В пресс-релизе отмечается, что предварительное одобрение ипотечного кредита клиент получает буквально за несколько минут. Потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую программу и заполнить заявку на сайте ПСБ. В случае положительного решения клиент получает смс-уведомление. Посещение ипотечного центра банка потребуется только один раз на этапе заключения сделки. Сервисы доступны для новых клиентов банка при покупке недвижимости на вторичном рынке и для заемщиков, желающих рефинансировать аналогичный кредит на более выгодных условиях."Одной из приоритетных задач ПСБ является развитие цифровых каналов. Возможность дистанционного заполнения заявки на ипотеку в новостройке, по госпрограмме и на рефинансирование кредита на первичном рынке у нас реализована с прошлого года. Теперь мы расширили число цифровых ипотечных сервисов для своих заемщиков", - сказал директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.
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банк псб, ипотека, промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ запустил сервис онлайн-заявок по ипотеке на вторичном рынке жилья

12:48 12.02.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" запустил сервис онлайн-заявок на рефинансирование ипотеки и покупку недвижимости на вторичном рынке, сообщает пресс-служба банка.
В пресс-релизе отмечается, что предварительное одобрение ипотечного кредита клиент получает буквально за несколько минут. Потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую программу и заполнить заявку на сайте ПСБ. В случае положительного решения клиент получает смс-уведомление. Посещение ипотечного центра банка потребуется только один раз на этапе заключения сделки.
Сервисы доступны для новых клиентов банка при покупке недвижимости на вторичном рынке и для заемщиков, желающих рефинансировать аналогичный кредит на более выгодных условиях.
"Одной из приоритетных задач ПСБ является развитие цифровых каналов. Возможность дистанционного заполнения заявки на ипотеку в новостройке, по госпрограмме и на рефинансирование кредита на первичном рынке у нас реализована с прошлого года. Теперь мы расширили число цифровых ипотечных сервисов для своих заемщиков", - сказал директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.
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