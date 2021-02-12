https://ria.ru/20210212/ipoteka-1597186577.html

ПСБ запустил сервис онлайн-заявок по ипотеке на вторичном рынке жилья

ПСБ запустил сервис онлайн-заявок по ипотеке на вторичном рынке жилья

запустил сервис онлайн-заявок на рефинансирование ипотеки и покупку недвижимости на вторичном рынке, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:48

2021-02-12T12:48

2021-02-12T12:48

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" запустил сервис онлайн-заявок на рефинансирование ипотеки и покупку недвижимости на вторичном рынке, сообщает пресс-служба банка.В пресс-релизе отмечается, что предварительное одобрение ипотечного кредита клиент получает буквально за несколько минут. Потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую программу и заполнить заявку на сайте ПСБ. В случае положительного решения клиент получает смс-уведомление. Посещение ипотечного центра банка потребуется только один раз на этапе заключения сделки. Сервисы доступны для новых клиентов банка при покупке недвижимости на вторичном рынке и для заемщиков, желающих рефинансировать аналогичный кредит на более выгодных условиях."Одной из приоритетных задач ПСБ является развитие цифровых каналов. Возможность дистанционного заполнения заявки на ипотеку в новостройке, по госпрограмме и на рефинансирование кредита на первичном рынке у нас реализована с прошлого года. Теперь мы расширили число цифровых ипотечных сервисов для своих заемщиков", - сказал директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

https://ria.ru/20210204/kredity-1596024092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, ипотека, промсвязьбанк, новости компаний - экономика