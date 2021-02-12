https://ria.ru/20210212/ipoteka-1597139158.html

Ипотека в России не подешевеет после снижения ставки, считают эксперты

Ипотека в России не подешевеет после снижения ставки, считают эксперты

Падения ставок по ипотеке в России в ближайшее время ждать не стоит, даже если предположить, что Банк России снизит ставку на предстоящем заседании совета... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T07:24

2021-02-12T07:24

2021-02-12T07:24

россия

олег лопатин

ипотека

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

рэу имени г. в. плеханова

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Падения ставок по ипотеке в России в ближайшее время ждать не стоит, даже если предположить, что Банк России снизит ставку на предстоящем заседании совета директоров, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Аналитики сходятся во мнении, что ЦБ на заседании 12 февраля сохранит ключевую ставку неизменной - на уровне 4,25% годовых.Старший директор группы рейтингов финансовых инструментов АКРА Валерий Пивень при этом отметил, что ставка по ипотеке и другим продуктам обычно связана с уровнем ключевой ставки ЦБ, поэтому, вероятно, "будет двигаться вслед за движением этого индикатора". "Это касается реакции стоимости ипотеки как на рост, так и на снижение ставки Банка России", - указал он.Вместе с тем доцент кафедры финансовые рынки РЭУ имени Плеханова Максим Марков добавил, что изменение ставок банков после решения ЦБ происходит с определенным временным лагом. Это связано с адаптацией кредитных организаций к новым условиям и соответствующим изменением бизнес-процессов и банковских продуктов."В текущих реалиях не стоит ждать существенных изменений условий ипотечного кредитования, особенно если не произойдет изменения ключевой ставки, так как банки и их клиенты продолжают адаптироваться к условиям, сложившимся в результате понижения ключевой ставки на 2 п.п. в 2020 году, а также в результате экономических последствий пандемии коронавируса", - сказал Марков.В свою очередь старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин отметил, что дальнейшее снижение ставок на такие кредиты, которые на данный момент стабилизировались, по большей части будет зависеть от ставок по вкладам населения - основного источника фондирования ипотеки. "В случае снижения ключевой ставки можно ждать уменьшения ставок по вкладам, однако оно вряд ли будет существенным – уже сегодня реальная с учетом инфляции доходность вкладов перешла в отрицательную зону. Соответственно, и заметного снижения ставок по ипотеке не стоит ожидать", - считает Лопатин.

https://ria.ru/20210210/poterya-1596750896.html

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россия, олег лопатин, ипотека, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), рэу имени г. в. плеханова, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика