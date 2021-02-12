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Трампу вынесли обвинение на слушаниях по импичменту
Трампу вынесли обвинение на слушаниях по импичменту
Бывшему президенту США Дональду Трампу вынесли обвинение на слушаниях по импичменту. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T00:35
2021-02-12T09:18
вашингтон
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дональд трамп
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в мире
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу вынесли обвинение на слушаниях по импичменту.Политику вменяют статью "Подстрекательство к мятежу". Обвинение настаивает, что 6 января после выступления Трампа перед протестующими в Вашингтоне толпа направилась к Капитолию и взяла здание штурмом.Главный обвинитель на процессе, член палаты представителей Джейми Раскин заявил, что экс-президент может попытаться призывать к насилию в будущем, если ему не объявить импичмент сейчас.Оппоненты Трампа излагали доводы два дня — в среду и четверг. Импичмент Трампу предлагают вынести задним числом, чтобы лишить его возможности в будущем баллотироваться на пост главы государства.Теперь у защиты будет не менее 16 часов, разбитых минимум на два дня, чтобы высказаться против импичмента, затем последуют вопросы сенаторов, возможный допрос свидетелей и голосование. Когда точно проголосует сенат — неизвестно.Ранее палата представителей, где демократам принадлежит большинство, вынесла Трампу импичмент, а сенат накануне постановил, что рассмотрение импичмента в отношении главы государства, который уже покинул свой пост, соответствует Конституции.
https://ria.ru/20210212/kapitoliy-1597131591.html
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вашингтон, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Трампу вынесли обвинение на слушаниях по импичменту

00:35 12.02.2021 (обновлено: 09:18 12.02.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу вынесли обвинение на слушаниях по импичменту.
Политику вменяют статью "Подстрекательство к мятежу". Обвинение настаивает, что 6 января после выступления Трампа перед протестующими в Вашингтоне толпа направилась к Капитолию и взяла здание штурмом.
Главный обвинитель на процессе, член палаты представителей Джейми Раскин заявил, что экс-президент может попытаться призывать к насилию в будущем, если ему не объявить импичмент сейчас.
Оппоненты Трампа излагали доводы два дня — в среду и четверг. Импичмент Трампу предлагают вынести задним числом, чтобы лишить его возможности в будущем баллотироваться на пост главы государства.
Теперь у защиты будет не менее 16 часов, разбитых минимум на два дня, чтобы высказаться против импичмента, затем последуют вопросы сенаторов, возможный допрос свидетелей и голосование. Когда точно проголосует сенат — неизвестно.
Ранее палата представителей, где демократам принадлежит большинство, вынесла Трампу импичмент, а сенат накануне постановил, что рассмотрение импичмента в отношении главы государства, который уже покинул свой пост, соответствует Конституции.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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На суде по импичменту Трампу припомнили слова Косачева о штурме Капитолия
 
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