https://ria.ru/20210212/huawei-1597186233.html

Huawei создает "убийцу" PlayStation 5

Huawei создает "убийцу" PlayStation 5

Китайский технологический гигант Huawei намерен выйти на рынок игровых консолей. Об этом со ссылкой на инсайдеров, близких к производителю, сообщает... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:46

2021-02-12T12:46

2021-02-12T12:46

наука

геймеры

playstation

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Китайский технологический гигант Huawei намерен выйти на рынок игровых консолей. Об этом со ссылкой на инсайдеров, близких к производителю, сообщает Notebookcheck.Предварительное название принципиально нового для Huawei гаджета — MateStation. В компании намерены использовать в ней собственные наработки и процессор. Приставка вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию "грандам" по производительности, но в Huawei надеются на свои игровые сервисы.Консоль станет альтернативой PlayStation 5 и Xbox Series X, а ее релиз может состояться во втором квартале 2021 года, когда на китайский рынок официально придут приставки от Sony и Microsoft. Цена устройства не раскрывается.Вместе с приставкой Huawei планирует представить линейку игровых ноутбуков. Новинки будут работать как на процессорах Intel, так и чипах AMD. Ноутбуки покажут уже в 2021 году.

https://ria.ru/20210203/huawei-1595861138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, playstation, huawei technologies, технологии