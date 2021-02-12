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Наука
https://ria.ru/20210212/huawei-1597186233.html
Huawei создает "убийцу" PlayStation 5
Huawei создает "убийцу" PlayStation 5
Китайский технологический гигант Huawei намерен выйти на рынок игровых консолей. Об этом со ссылкой на инсайдеров, близких к производителю, сообщает... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:46
2021-02-12T12:46
наука
геймеры
playstation
huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Китайский технологический гигант Huawei намерен выйти на рынок игровых консолей. Об этом со ссылкой на инсайдеров, близких к производителю, сообщает Notebookcheck.Предварительное название принципиально нового для Huawei гаджета — MateStation. В компании намерены использовать в ней собственные наработки и процессор. Приставка вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию "грандам" по производительности, но в Huawei надеются на свои игровые сервисы.Консоль станет альтернативой PlayStation 5 и Xbox Series X, а ее релиз может состояться во втором квартале 2021 года, когда на китайский рынок официально придут приставки от Sony и Microsoft. Цена устройства не раскрывается.Вместе с приставкой Huawei планирует представить линейку игровых ноутбуков. Новинки будут работать как на процессорах Intel, так и чипах AMD. Ноутбуки покажут уже в 2021 году.
https://ria.ru/20210203/huawei-1595861138.html
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РИА Новости
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60
геймеры, playstation, huawei technologies, технологии

Huawei создает "убийцу" PlayStation 5

12:46 12.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5 в магазине в Москве
Девушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5 в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Китайский технологический гигант Huawei намерен выйти на рынок игровых консолей. Об этом со ссылкой на инсайдеров, близких к производителю, сообщает Notebookcheck.
Предварительное название принципиально нового для Huawei гаджета — MateStation. В компании намерены использовать в ней собственные наработки и процессор. Приставка вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию "грандам" по производительности, но в Huawei надеются на свои игровые сервисы.
Консоль станет альтернативой PlayStation 5 и Xbox Series X, а ее релиз может состояться во втором квартале 2021 года, когда на китайский рынок официально придут приставки от Sony и Microsoft. Цена устройства не раскрывается.
Вместе с приставкой Huawei планирует представить линейку игровых ноутбуков. Новинки будут работать как на процессорах Intel, так и чипах AMD. Ноутбуки покажут уже в 2021 году.
Возможности устройства Huawei Mate XS - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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