https://ria.ru/20210212/guantanamo-1597278293.html

Администрация Байдена начала процесс закрытия тюрьмы Гуантанамо

Администрация Байдена начала процесс закрытия тюрьмы Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть учреждение, сообщает издание РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-12T20:14

2021-02-12T20:14

2021-02-13T05:42

обсе

гуантанамо (город)

дональд трамп

барак обама

джо байден

куба

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153979/48/1539794844_0:0:2187:1231_1920x0_80_0_0_cee56640626a8d34daea615440368635.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть учреждение, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн."Мы в Совете национальной безопасности проводим оценку текущего положения дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более общей целью закрыть Гуантанамо", - заявила Хорн, чьи слова приводит издание.По ее словам, сначала необходимо заполнить ряд ключевых политических позиций в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность, включая министерство обороны, госдепартамент и министерство юстиции, прежде чем в деле, направленном на закрытие объекта, можно будет достичь прогресса.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более десяти лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.

https://radiosputnik.ria.ru/20200223/1565061105.html

https://ria.ru/20210211/stena-1597104142.html

гуантанамо (город)

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, гуантанамо (город), дональд трамп, барак обама, джо байден, куба, оон, сша, в мире