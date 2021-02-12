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Администрация Байдена начала процесс закрытия тюрьмы Гуантанамо
Администрация Байдена начала процесс закрытия тюрьмы Гуантанамо
Администрация президента США Джо Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть учреждение, сообщает издание РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-12T20:14
2021-02-13T05:42
обсе
гуантанамо (город)
дональд трамп
барак обама
джо байден
куба
оон
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в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть учреждение, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн."Мы в Совете национальной безопасности проводим оценку текущего положения дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более общей целью закрыть Гуантанамо", - заявила Хорн, чьи слова приводит издание.По ее словам, сначала необходимо заполнить ряд ключевых политических позиций в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность, включая министерство обороны, госдепартамент и министерство юстиции, прежде чем в деле, направленном на закрытие объекта, можно будет достичь прогресса.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более десяти лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.
https://radiosputnik.ria.ru/20200223/1565061105.html
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обсе, гуантанамо (город), дональд трамп, барак обама, джо байден, куба, оон, сша, в мире

Администрация Байдена начала процесс закрытия тюрьмы Гуантанамо

20:14 12.02.2021 (обновлено: 05:42 13.02.2021)
 
© AP Photo / Brennan Linsley, FileТюрьма в Гуантанамо на территории военно-морской базы на Кубе
Тюрьма в Гуантанамо на территории военно-морской базы на Кубе - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AP Photo / Brennan Linsley, File
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть учреждение, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн.
"Мы в Совете национальной безопасности проводим оценку текущего положения дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более общей целью закрыть Гуантанамо", - заявила Хорн, чьи слова приводит издание.
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По ее словам, сначала необходимо заполнить ряд ключевых политических позиций в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность, включая министерство обороны, госдепартамент и министерство юстиции, прежде чем в деле, направленном на закрытие объекта, можно будет достичь прогресса.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Бывший президент США Барак Обама более десяти лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.
Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.
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