https://ria.ru/20210212/grande-1597173196.html

Новый клип Арианы Гранде за полдня набрал более трех миллионов просмотров

Новый клип Арианы Гранде за полдня набрал более трех миллионов просмотров

Новый клип Арианы Гранде на ремикс ее трека "34+35", в записи которого приняли участие рэперши Doja Cat и Megan Thee Stallion, за два часа набрал более миллиона РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:08

2021-02-12T17:08

2021-02-12T17:08

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Новый клип Арианы Гранде на ремикс ее трека "34+35", в записи которого приняли участие рэперши Doja Cat и Megan Thee Stallion, за два часа набрал более миллиона просмотров на YouTube и 400 тысяч лайков. В ролике певицы развлекаются в роскошном особняке: пьют шампанское у крытого бассейна, снимают домашнее видео, на котором дурачатся в роскошном нижнем белье, — и просто хорошо проводят время. Оригинальный трек "34+35" вошел в шестой студийный альбом исполнительницы "Positions", выход которого состоялся осенью прошлого года. Клип на него был опубликован тогда же. За год видео, созданное в духе фильмов "Остин Пауэрс" и "Метрополис" набрал почти 150 миллионов просмотров. Песня "34+35" также попала в первую десятку еженедельного хит-парада Billboard Hot 100, дебютировав на восьмой строчке, и занимала высокие позиции в рейтингах Великобритании, Канады и других стран.

https://ria.ru/20201023/grande-1581166871.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, великобритания, канада, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, ариана гранде