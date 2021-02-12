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https://ria.ru/20210212/grande-1597173196.html
Новый клип Арианы Гранде за полдня набрал более трех миллионов просмотров
Новый клип Арианы Гранде за полдня набрал более трех миллионов просмотров
Новый клип Арианы Гранде на ремикс ее трека "34+35", в записи которого приняли участие рэперши Doja Cat и Megan Thee Stallion, за два часа набрал более миллиона РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:08
2021-02-12T17:08
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Новый клип Арианы Гранде на ремикс ее трека "34+35", в записи которого приняли участие рэперши Doja Cat и Megan Thee Stallion, за два часа набрал более миллиона просмотров на YouTube и 400 тысяч лайков. В ролике певицы развлекаются в роскошном особняке: пьют шампанское у крытого бассейна, снимают домашнее видео, на котором дурачатся в роскошном нижнем белье, — и просто хорошо проводят время. Оригинальный трек "34+35" вошел в шестой студийный альбом исполнительницы "Positions", выход которого состоялся осенью прошлого года. Клип на него был опубликован тогда же. За год видео, созданное в духе фильмов "Остин Пауэрс" и "Метрополис" набрал почти 150 миллионов просмотров. Песня "34+35" также попала в первую десятку еженедельного хит-парада Billboard Hot 100, дебютировав на восьмой строчке, и занимала высокие позиции в рейтингах Великобритании, Канады и других стран.
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youtube, великобритания, канада, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, ариана гранде

Новый клип Арианы Гранде за полдня набрал более трех миллионов просмотров

17:08 12.02.2021
 
© Ariana Grande/YoutubeКадр из клипа Ariana Grande "34+35 Remix"
Кадр из клипа Ariana Grande 34+35 Remix - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Ariana Grande/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Новый клип Арианы Гранде на ремикс ее трека "34+35", в записи которого приняли участие рэперши Doja Cat и Megan Thee Stallion, за два часа набрал более миллиона просмотров на YouTube и 400 тысяч лайков.
В ролике певицы развлекаются в роскошном особняке: пьют шампанское у крытого бассейна, снимают домашнее видео, на котором дурачатся в роскошном нижнем белье, — и просто хорошо проводят время.
Оригинальный трек "34+35" вошел в шестой студийный альбом исполнительницы "Positions", выход которого состоялся осенью прошлого года. Клип на него был опубликован тогда же. За год видео, созданное в духе фильмов "Остин Пауэрс" и "Метрополис" набрал почти 150 миллионов просмотров.
Песня "34+35" также попала в первую десятку еженедельного хит-парада Billboard Hot 100, дебютировав на восьмой строчке, и занимала высокие позиции в рейтингах Великобритании, Канады и других стран.
Ariana Grande - Positions - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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КультураYouTubeВеликобританияКанадаМузыкаНовости культурыШоу-бизнесАриана Гранде
 
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