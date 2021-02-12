https://ria.ru/20210212/golod-1597293039.html

ООН: миллионам детей в Йемене грозит голод

ООН: миллионам детей в Йемене грозит голод

В 2021 году в Йемене, как ожидается, будут голодать 2,3 миллиона детей, план гуманитарного реагирования бюджетом в 3,4 миллиарда долларов профинансирован лишь... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T23:20

2021-02-12T23:20

2021-02-12T23:20

стефан дюжаррик

воз

юнисеф

саудовская аравия

йемен

оаэ

оон

аден

в мире

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ООН, 12 фев – РИА Новости. В 2021 году в Йемене, как ожидается, будут голодать 2,3 миллиона детей, план гуманитарного реагирования бюджетом в 3,4 миллиарда долларов профинансирован лишь на 1,9 миллиарда, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Теперь о Йемене. В новом докладе говорится, что почти 2,3 миллиона детей в возрасте до пяти лет, по прогнозам, будут страдать от острого недоедания в этом году. Из них 400 тысяч, как ожидается, будут страдать от тяжелого голода и могут умереть, если не получат срочного лечения", - сказал Дюжаррик на брифинге.По его словам, доклад подготовлен совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой и ВОЗ. Как указал Дюжаррик, структуры ООН предупреждают, что это одни из самых высоких уровней недоедания, зафиксированных в Йемене с момента эскалации конфликта в 2015 году."План гуманитарного реагирования для Йемена крайне недостаточно профинансирован. В 2020 году план получил всего 1,9 миллиарда долларов из необходимых 3,4 миллиарда долларов", - указал он.В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Входящие в состав коалиции ОАЭ поддержали созданный на юге страны Переходный совет Южного Йемена - структуру, противостоящую международно признанному правительству, которая выступает за отделение юга Йемена от той части страны, где правят хуситы. Вооруженные силы совета захватили власть в столице Южного Йемена Адене и вытеснили оттуда войска, поддерживающие правительство. Однако в 2019 году под нажимом Саудовской Аравии они подписали Эр-Риядское соглашение по урегулированию конфликта с правительством и разделению власти на территориях, которые оно контролирует.

https://ria.ru/20201120/golod-1585620689.html

https://ria.ru/20201221/golod-1590220575.html

саудовская аравия

йемен

оаэ

аден

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стефан дюжаррик, воз, юнисеф, саудовская аравия, йемен, оаэ, оон, аден, в мире