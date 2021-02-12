ООН: миллионам детей в Йемене грозит голод
© AP PhotoСитуация в Йемене
© AP Photo
ООН, 12 фев – РИА Новости. В 2021 году в Йемене, как ожидается, будут голодать 2,3 миллиона детей, план гуманитарного реагирования бюджетом в 3,4 миллиарда долларов профинансирован лишь на 1,9 миллиарда, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Теперь о Йемене. В новом докладе говорится, что почти 2,3 миллиона детей в возрасте до пяти лет, по прогнозам, будут страдать от острого недоедания в этом году. Из них 400 тысяч, как ожидается, будут страдать от тяжелого голода и могут умереть, если не получат срочного лечения", - сказал Дюжаррик на брифинге.
По его словам, доклад подготовлен совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой и ВОЗ. Как указал Дюжаррик, структуры ООН предупреждают, что это одни из самых высоких уровней недоедания, зафиксированных в Йемене с момента эскалации конфликта в 2015 году.
"План гуманитарного реагирования для Йемена крайне недостаточно профинансирован. В 2020 году план получил всего 1,9 миллиарда долларов из необходимых 3,4 миллиарда долларов", - указал он.
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В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Входящие в состав коалиции ОАЭ поддержали созданный на юге страны Переходный совет Южного Йемена - структуру, противостоящую международно признанному правительству, которая выступает за отделение юга Йемена от той части страны, где правят хуситы. Вооруженные силы совета захватили власть в столице Южного Йемена Адене и вытеснили оттуда войска, поддерживающие правительство. Однако в 2019 году под нажимом Саудовской Аравии они подписали Эр-Риядское соглашение по урегулированию конфликта с правительством и разделению власти на территориях, которые оно контролирует.