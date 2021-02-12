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В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
Министерство иностранных дел ФРГ назвало "странным и не поддающимся пониманию" заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС, об этом РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:27
2021-02-12T14:27
россия
хайко маас
сергей лавров
мид германии
евросоюз
дмитрий песков
германия
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БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ назвало "странным и не поддающимся пониманию" заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС, об этом заявила представительница ведомства Андреа Зассе.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ."Что касается слов российского министра иностранных дел, могу только сказать, что это заявление с нашей точки зрения или для нас действительно странное и не поддается пониманию", - сказала Зассе.Она напомнила о выступлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, где он говорил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией. "В этом смысле сегодняшние заявления министра иностранных дел Лаврова действительно странные", - добавила она.Отвечая на вопрос, не были ли слова Лаврова адресованы внутренней аудитории и не стоит ли их воспринимать так, Зассе ответила: "мы воспринимаем заявление так, как оно было сделано, а именно как заявление в наш адрес, которое мы считаем очень странным".Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт заявил, что мнение МИД ФРГ отражает мнение правительства.
https://ria.ru/20210212/lavrov-1597157215.html
https://ria.ru/20210212/sanktsii-1597171925.html
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россия, хайко маас, сергей лавров, мид германии, евросоюз, дмитрий песков, германия

В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС

14:27 12.02.2021
 
© Фото : Doris AntonyЗдание МИДа Германии на Шпрее
Здание МИДа Германии на Шпрее - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Doris Antony
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ назвало "странным и не поддающимся пониманию" заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС, об этом заявила представительница ведомства Андреа Зассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.
“Мы готовы” – Лавров о разрыве отношений с Евросоюзом в случае санкций - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 10:27
Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом
"Что касается слов российского министра иностранных дел, могу только сказать, что это заявление с нашей точки зрения или для нас действительно странное и не поддается пониманию", - сказала Зассе.
Она напомнила о выступлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, где он говорил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией. "В этом смысле сегодняшние заявления министра иностранных дел Лаврова действительно странные", - добавила она.
Отвечая на вопрос, не были ли слова Лаврова адресованы внутренней аудитории и не стоит ли их воспринимать так, Зассе ответила: "мы воспринимаем заявление так, как оно было сделано, а именно как заявление в наш адрес, которое мы считаем очень странным".
Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт заявил, что мнение МИД ФРГ отражает мнение правительства.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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РоссияХайко МаасСергей ЛавровМИД ГерманииЕвросоюзДмитрий ПесковГермания
 
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