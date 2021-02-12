https://ria.ru/20210212/germaniya-1597214638.html

В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС

В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС

Министерство иностранных дел ФРГ назвало "странным и не поддающимся пониманию" заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС, об этом РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:27

2021-02-12T14:27

2021-02-12T14:27

россия

хайко маас

сергей лавров

мид германии

евросоюз

дмитрий песков

германия

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БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ назвало "странным и не поддающимся пониманию" заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС, об этом заявила представительница ведомства Андреа Зассе.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ."Что касается слов российского министра иностранных дел, могу только сказать, что это заявление с нашей точки зрения или для нас действительно странное и не поддается пониманию", - сказала Зассе.Она напомнила о выступлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, где он говорил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией. "В этом смысле сегодняшние заявления министра иностранных дел Лаврова действительно странные", - добавила она.Отвечая на вопрос, не были ли слова Лаврова адресованы внутренней аудитории и не стоит ли их воспринимать так, Зассе ответила: "мы воспринимаем заявление так, как оно было сделано, а именно как заявление в наш адрес, которое мы считаем очень странным".Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт заявил, что мнение МИД ФРГ отражает мнение правительства.

https://ria.ru/20210212/lavrov-1597157215.html

https://ria.ru/20210212/sanktsii-1597171925.html

россия

германия

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россия, хайко маас, сергей лавров, мид германии, евросоюз, дмитрий песков, германия