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https://ria.ru/20210212/freyndlikh-1597228162.html
Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса
Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, госпитализированную с коронавирусом в декабре, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:33
2021-02-12T15:51
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культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алиса фрейндлих
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, госпитализированную с коронавирусом в декабре, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре имени Товстоногова."Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И, если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу… Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену", - сказала директор БДТ Татьяна Архипова, слова которой привели в театре.Как сообщили РИА Новости в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА, после лечения коронавирусной инфекции Фрейндлих прошла первичный курс комплексной реабилитации."Сейчас Алиса Бруновна более не нуждается в пребывании в стационаре, ей даны рекомендации по амбулаторному лечению. Необходимое медицинское наблюдение специалистами СЗОНКЦ имени Л. Г. Соколова ФМБА России будет обеспечено в полном объеме. После небольшого перерыва с учетом желания Алисы Бруновны и ее самочувствия будет решен вопрос о проведении дополнительных реабилитационных процедур", - сообщили в центре.Ранее сообщалось, что Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в связи с коронавирусом. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. В конце января в театре сообщали, что Фрейндлих перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение. Врачи отмечали положительную динамику. Она продолжила курс лечебной физкультуры и получала кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию. В начале февраля сообщалось, что Фрейндлих получила отрицательный тест на коронавирус, ее состояние улучшилось.
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россия, здоровье - общество, ссср, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алиса фрейндлих

Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

15:33 12.02.2021 (обновлено: 15:51 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, госпитализированную с коронавирусом в декабре, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре имени Товстоногова.
"Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И, если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу… Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену", - сказала директор БДТ Татьяна Архипова, слова которой привели в театре.
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Как сообщили РИА Новости в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА, после лечения коронавирусной инфекции Фрейндлих прошла первичный курс комплексной реабилитации.
"Сейчас Алиса Бруновна более не нуждается в пребывании в стационаре, ей даны рекомендации по амбулаторному лечению. Необходимое медицинское наблюдение специалистами СЗОНКЦ имени Л. Г. Соколова ФМБА России будет обеспечено в полном объеме. После небольшого перерыва с учетом желания Алисы Бруновны и ее самочувствия будет решен вопрос о проведении дополнительных реабилитационных процедур", - сообщили в центре.
Ранее сообщалось, что Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в связи с коронавирусом. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. В конце января в театре сообщали, что Фрейндлих перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение. Врачи отмечали положительную динамику. Она продолжила курс лечебной физкультуры и получала кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию. В начале февраля сообщалось, что Фрейндлих получила отрицательный тест на коронавирус, ее состояние улучшилось.
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