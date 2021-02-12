https://ria.ru/20210212/freyndlikh-1597228162.html

Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, госпитализированную с коронавирусом в декабре, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:33

2021-02-12T15:33

2021-02-12T15:51

россия

здоровье - общество

ссср

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алиса фрейндлих

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/103721/12/1037211244_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_01836099400e8ee6d76ccddf53eb8594.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, госпитализированную с коронавирусом в декабре, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре имени Товстоногова."Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И, если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу… Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену", - сказала директор БДТ Татьяна Архипова, слова которой привели в театре.Как сообщили РИА Новости в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА, после лечения коронавирусной инфекции Фрейндлих прошла первичный курс комплексной реабилитации."Сейчас Алиса Бруновна более не нуждается в пребывании в стационаре, ей даны рекомендации по амбулаторному лечению. Необходимое медицинское наблюдение специалистами СЗОНКЦ имени Л. Г. Соколова ФМБА России будет обеспечено в полном объеме. После небольшого перерыва с учетом желания Алисы Бруновны и ее самочувствия будет решен вопрос о проведении дополнительных реабилитационных процедур", - сообщили в центре.Ранее сообщалось, что Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в связи с коронавирусом. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. В конце января в театре сообщали, что Фрейндлих перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение. Врачи отмечали положительную динамику. Она продолжила курс лечебной физкультуры и получала кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию. В начале февраля сообщалось, что Фрейндлих получила отрицательный тест на коронавирус, ее состояние улучшилось.

https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597204260.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, ссср, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алиса фрейндлих