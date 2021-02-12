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В Брюсселе приняли к сведению заявление Лаврова об отношениях с ЕС
В Брюсселе приняли к сведению заявление Лаврова об отношениях с ЕС
В Евросоюзе приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:11
2021-02-12T15:22
жозеп боррель
европейская внешнеполитическая служба
брюссель
дмитрий песков
москва
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. В Евросоюзе приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ."Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.Он добавил, что об этом Лаврову говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы в этом контексте выступаем за отношения, которые были выгодны обеим сторонам", - добавил представитель ЕС.
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жозеп боррель, европейская внешнеполитическая служба, брюссель, дмитрий песков, москва, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз

В Брюсселе приняли к сведению заявление Лаврова об отношениях с ЕС

15:11 12.02.2021 (обновлено: 15:22 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. В Евросоюзе приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.
"Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
Он добавил, что об этом Лаврову говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы в этом контексте выступаем за отношения, которые были выгодны обеим сторонам", - добавил представитель ЕС.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 13:06
Песков объяснил смысл слов Лаврова про разрыв отношений с Евросоюзом
 
Жозеп БоррельЕвропейская внешнеполитическая службаБрюссельДмитрий ПесковМоскваРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евросоюз
 
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