В Брюсселе приняли к сведению заявление Лаврова об отношениях с ЕС
15:11 12.02.2021 (обновлено: 15:22 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. В Евросоюзе приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.
"Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
Он добавил, что об этом Лаврову говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы в этом контексте выступаем за отношения, которые были выгодны обеим сторонам", - добавил представитель ЕС.