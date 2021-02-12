https://ria.ru/20210212/evrosoyuz-1597223709.html

В Брюсселе приняли к сведению заявление Лаврова об отношениях с ЕС

В Брюсселе приняли к сведению заявление Лаврова об отношениях с ЕС

В Евросоюзе приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:11

2021-02-12T15:11

2021-02-12T15:22

жозеп боррель

европейская внешнеполитическая служба

брюссель

дмитрий песков

москва

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. В Евросоюзе приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ."Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.Он добавил, что об этом Лаврову говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы в этом контексте выступаем за отношения, которые были выгодны обеим сторонам", - добавил представитель ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/peskov-1597192192.html

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москва

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жозеп боррель, европейская внешнеполитическая служба, брюссель, дмитрий песков, москва, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз