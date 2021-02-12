Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210212/eko-1597208503.html
В Подмосковье после ЭКО родились более 2 тысяч малышей в 2020 году
В Подмосковье после ЭКО родились более 2 тысяч малышей в 2020 году
Более двух тысяч младенцев появились на свет в Подмосковье в 2020 году после проведения процедуры ЭКО, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:02
2021-02-12T14:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153353/39/1533533972_0:12:1501:856_1920x0_80_0_0_a0215d6be0bb28fdb2d2b82d117d6d99.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Более двух тысяч младенцев появились на свет в Подмосковье в 2020 году после проведения процедуры ЭКО, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."Современная медицина помогает многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Экстракорпоральное оплодотворение, криопротокол – эти технологии позволяют исполнить мечту стать родителем. Так, благодаря данной процедуре, в 2020 году в Подмосковье появилось на свет более двух тысяч малышей", - приводятся слова заместителя министра здравоохранения Подмосковья Светланы Лазаревой.Она напомнила, что с сентября 2020 года кабинеты репродуктивного здоровья созданы во всех перинатальных центрах Московской области.
https://ria.ru/20210127/rozhdaemost-1594827459.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153353/39/1533533972_172:0:1327:866_1920x0_80_0_0_a36159c053d92fc9fdd837922620234b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье после ЭКО родились более 2 тысяч малышей в 2020 году

14:02 12.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМладенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Более двух тысяч младенцев появились на свет в Подмосковье в 2020 году после проведения процедуры ЭКО, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Современная медицина помогает многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Экстракорпоральное оплодотворение, криопротокол – эти технологии позволяют исполнить мечту стать родителем. Так, благодаря данной процедуре, в 2020 году в Подмосковье появилось на свет более двух тысяч малышей", - приводятся слова заместителя министра здравоохранения Подмосковья Светланы Лазаревой.
Она напомнила, что с сентября 2020 года кабинеты репродуктивного здоровья созданы во всех перинатальных центрах Московской области.
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 16:59Новости Подмосковья
Подмосковье занимает первое место по приросту рождаемости в России
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:26Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
14:06Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко
14:02Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
14:02В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
14:01Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
13:59Песков прокомментировал снижение доходов россиян
13:58Названы самые популярные города России для путешествий весной
13:51Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса
13:51Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
13:46На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана
13:45Участники пикета в Риге призвали Навального извиниться перед ветераном
13:45Ученый рассказал, как избежать третьей волны коронавируса
Лента новостейМолния