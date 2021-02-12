https://ria.ru/20210212/eko-1597208503.html
В Подмосковье после ЭКО родились более 2 тысяч малышей в 2020 году
В Подмосковье после ЭКО родились более 2 тысяч малышей в 2020 году
Более двух тысяч младенцев появились на свет в Подмосковье в 2020 году после проведения процедуры ЭКО, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:02
2021-02-12T14:02
2021-02-12T14:02
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Более двух тысяч младенцев появились на свет в Подмосковье в 2020 году после проведения процедуры ЭКО, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."Современная медицина помогает многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Экстракорпоральное оплодотворение, криопротокол – эти технологии позволяют исполнить мечту стать родителем. Так, благодаря данной процедуре, в 2020 году в Подмосковье появилось на свет более двух тысяч малышей", - приводятся слова заместителя министра здравоохранения Подмосковья Светланы Лазаревой.Она напомнила, что с сентября 2020 года кабинеты репродуктивного здоровья созданы во всех перинатальных центрах Московской области.
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