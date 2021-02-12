https://ria.ru/20210212/eko-1597208503.html

В Подмосковье после ЭКО родились более 2 тысяч малышей в 2020 году

В Подмосковье после ЭКО родились более 2 тысяч малышей в 2020 году

Более двух тысяч младенцев появились на свет в Подмосковье в 2020 году после проведения процедуры ЭКО, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:02

2021-02-12T14:02

2021-02-12T14:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153353/39/1533533972_0:12:1501:856_1920x0_80_0_0_a0215d6be0bb28fdb2d2b82d117d6d99.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Более двух тысяч младенцев появились на свет в Подмосковье в 2020 году после проведения процедуры ЭКО, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."Современная медицина помогает многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Экстракорпоральное оплодотворение, криопротокол – эти технологии позволяют исполнить мечту стать родителем. Так, благодаря данной процедуре, в 2020 году в Подмосковье появилось на свет более двух тысяч малышей", - приводятся слова заместителя министра здравоохранения Подмосковья Светланы Лазаревой.Она напомнила, что с сентября 2020 года кабинеты репродуктивного здоровья созданы во всех перинатальных центрах Московской области.

https://ria.ru/20210127/rozhdaemost-1594827459.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество