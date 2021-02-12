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В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
Пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда "Сапсан" №757 и №759, задерживаются из-за падения автомобиля с эстакады на... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:23
2021-02-12T14:24
московская межрегиональная транспортная прокуратура
октябрьская железная дорога
сапсан
москва
московская область (подмосковье)
клин
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда "Сапсан" №757 и №759, задерживаются из-за падения автомобиля с эстакады на железнодорожные пути в Подмосковье, сообщает Октябрьская железная дорога.Как ранее сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, автомобиль упал с эстакады на пути железнодорожной станции в городском округе Клин, его водитель не пострадал."В 11.20 в районе остановочного пункта "Фроловское" линии Москва-Тверь произошло падение с путепровода легкового автомобиля. Обломки ограждения моста упали на пригородный поезд №6607 Конаково-Москва и оборвали провода контактной сети", - говорится в сообщении.По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет."Движение поездов прервано. Ожидаются задержки пассажирских поездов. На данный момент задержаны пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда "Сапсан" №757 и №759", - говорится в сообщении.Как отмечается, железнодорожники делают все возможное для скорейшего возобновления движения и просят пассажиров следить за объявлениями на станциях и в поездах.
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москва
московская область (подмосковье)
клин
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московская межрегиональная транспортная прокуратура, октябрьская железная дорога, сапсан, москва, московская область (подмосковье), клин, происшествия

В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути

14:23 12.02.2021 (обновлено: 14:24 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСкоростной поезд "Сапсан"
Скоростной поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда "Сапсан" №757 и №759, задерживаются из-за падения автомобиля с эстакады на железнодорожные пути в Подмосковье, сообщает Октябрьская железная дорога.
Как ранее сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, автомобиль упал с эстакады на пути железнодорожной станции в городском округе Клин, его водитель не пострадал.
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"В 11.20 в районе остановочного пункта "Фроловское" линии Москва-Тверь произошло падение с путепровода легкового автомобиля. Обломки ограждения моста упали на пригородный поезд №6607 Конаково-Москва и оборвали провода контактной сети", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет.
"Движение поездов прервано. Ожидаются задержки пассажирских поездов. На данный момент задержаны пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда "Сапсан" №757 и №759", - говорится в сообщении.
Как отмечается, железнодорожники делают все возможное для скорейшего возобновления движения и просят пассажиров следить за объявлениями на станциях и в поездах.
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Московская межрегиональная транспортная прокуратураОктябрьская железная дорогаСапсанМоскваМосковская область (Подмосковье)КлинПроисшествия
 
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