https://ria.ru/20210212/dtp-1597213487.html

В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути

В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути

Пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда "Сапсан" №757 и №759, задерживаются из-за падения автомобиля с эстакады на... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:23

2021-02-12T14:23

2021-02-12T14:24

московская межрегиональная транспортная прокуратура

октябрьская железная дорога

сапсан

москва

московская область (подмосковье)

клин

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда "Сапсан" №757 и №759, задерживаются из-за падения автомобиля с эстакады на железнодорожные пути в Подмосковье, сообщает Октябрьская железная дорога.Как ранее сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, автомобиль упал с эстакады на пути железнодорожной станции в городском округе Клин, его водитель не пострадал."В 11.20 в районе остановочного пункта "Фроловское" линии Москва-Тверь произошло падение с путепровода легкового автомобиля. Обломки ограждения моста упали на пригородный поезд №6607 Конаково-Москва и оборвали провода контактной сети", - говорится в сообщении.По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет."Движение поездов прервано. Ожидаются задержки пассажирских поездов. На данный момент задержаны пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда "Сапсан" №757 и №759", - говорится в сообщении.Как отмечается, железнодорожники делают все возможное для скорейшего возобновления движения и просят пассажиров следить за объявлениями на станциях и в поездах.

https://ria.ru/20191122/1561461838.html

https://ria.ru/20210128/dtp-1594887245.html

москва

московская область (подмосковье)

клин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская межрегиональная транспортная прокуратура, октябрьская железная дорога, сапсан, москва, московская область (подмосковье), клин, происшествия