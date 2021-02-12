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В Челябинской области автобус со школьниками попал в ДТП
В Челябинской области автобус со школьниками попал в ДТП
Автобус, где находились 13 школьников, в пятницу утром столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 в Сосновском районе Челябинской области, предварительно, пострадавших... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:18
2021-02-12T09:18
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Автобус, где находились 13 школьников, в пятницу утром столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 в Сосновском районе Челябинской области, предварительно, пострадавших нет, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.ДТП произошло сегодня около 07.30 (05.30 мск)."Школьный автобус, направляясь из поселка Полянный в поселок Солнечный, на автодороге Долгодеревенское-Вахрушево, выезжая налево с второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге, где совершил столкновение. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности при осуществлении школьных перевозок", - говорится в сообщении.В автобусе находились 13 несовершеннолетних, которые направлялись в Солнечную среднеобразовательную школу, дети осмотрены, по предварительным данным, пострадавших нет, уточняется в сообщении.Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя автобуса составлен административный протокол по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения), поясняет пресс-центр.
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челябинская область, происшествия

В Челябинской области автобус со школьниками попал в ДТП

09:18 12.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС ГИБДД
Сотрудники ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Автобус, где находились 13 школьников, в пятницу утром столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 в Сосновском районе Челябинской области, предварительно, пострадавших нет, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
ДТП произошло сегодня около 07.30 (05.30 мск).
"Школьный автобус, направляясь из поселка Полянный в поселок Солнечный, на автодороге Долгодеревенское-Вахрушево, выезжая налево с второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге, где совершил столкновение. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности при осуществлении школьных перевозок", - говорится в сообщении.
В автобусе находились 13 несовершеннолетних, которые направлялись в Солнечную среднеобразовательную школу, дети осмотрены, по предварительным данным, пострадавших нет, уточняется в сообщении.
Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя автобуса составлен административный протокол по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения), поясняет пресс-центр.
Действия водителя при ДТП - РИА Новости, 1920, 16.06.2017
16 июня 2017, 12:36Инфографика
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
 
Челябинская областьПроисшествия
 
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