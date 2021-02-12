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Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
Число погибших в крупном ДТП в штате Техас увеличилось до шести, пострадавших – до 65, сообщает местное издание Dallas Morning News со ссылкой на местные... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T03:07
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в крупном ДТП в штате Техас увеличилось до шести, пострадавших – до 65, сообщает местное издание Dallas Morning News со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о пяти погибших и 36 пострадавших, среди которых были люди в критическом состоянии.Инцидент, в котором, по последним данным, столкнулось около 130 автомобилей, произошел около 6 утра (15 мск), его причиной стала наледь на дороге.По словам главы пожарной службы, несмотря на то, что большинство людей, попавших в ДТП, были спасены и эвакуированы из машин, служба проверит каждый автомобиль на наличие в нем пассажиров или водителей.
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РИА Новости
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авто, москва, сша, техас, дтп, в мире

Число погибших в техасском ДТП возросло до шести

03:07 12.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в крупном ДТП в штате Техас увеличилось до шести, пострадавших – до 65, сообщает местное издание Dallas Morning News со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 36 пострадавших, среди которых были люди в критическом состоянии.
Инцидент, в котором, по последним данным, столкнулось около 130 автомобилей, произошел около 6 утра (15 мск), его причиной стала наледь на дороге.
По словам главы пожарной службы, несмотря на то, что большинство людей, попавших в ДТП, были спасены и эвакуированы из машин, служба проверит каждый автомобиль на наличие в нем пассажиров или водителей.
 
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