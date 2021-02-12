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Число погибших в техасском ДТП возросло до шести

Число погибших в техасском ДТП возросло до шести

Число погибших в крупном ДТП в штате Техас увеличилось до шести, пострадавших – до 65, сообщает местное издание Dallas Morning News со ссылкой на местные... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T03:07

2021-02-12T03:07

2021-02-12T03:07

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число погибших в крупном ДТП в штате Техас увеличилось до шести, пострадавших – до 65, сообщает местное издание Dallas Morning News со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о пяти погибших и 36 пострадавших, среди которых были люди в критическом состоянии.Инцидент, в котором, по последним данным, столкнулось около 130 автомобилей, произошел около 6 утра (15 мск), его причиной стала наледь на дороге.По словам главы пожарной службы, несмотря на то, что большинство людей, попавших в ДТП, были спасены и эвакуированы из машин, служба проверит каждый автомобиль на наличие в нем пассажиров или водителей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, сша, техас, дтп, в мире