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Лавров отказался назвать имена друзей в ЕС, боясь "спалить хороших ребят"
Лавров отказался назвать имена друзей в ЕС, боясь "спалить хороших ребят"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отказался назвать имена официальных представителей Евросоюза, с которыми его связывают дружеские... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:51
2021-02-12T12:51
россия
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отказался назвать имена официальных представителей Евросоюза, с которыми его связывают дружеские отношения, отметив, что многие из них находятся "на очень высоких постах".В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" глава российского дипведомства ответил на вопрос о том, удалось ли ему подружиться с кем-то из международных коллег. Он сообщил, что таких людей "немало".
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россия, сергей лавров, евросоюз

Лавров отказался назвать имена друзей в ЕС, боясь "спалить хороших ребят"

12:51 12.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отказался назвать имена официальных представителей Евросоюза, с которыми его связывают дружеские отношения, отметив, что многие из них находятся "на очень высоких постах".
В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" глава российского дипведомства ответил на вопрос о том, удалось ли ему подружиться с кем-то из международных коллег. Он сообщил, что таких людей "немало".
"Боюсь их перечислять. Многие из них в Евросоюзе на очень высоких постах. Не хочется "спалить" хороших ребят", - в шутку сказал Лавров, при этом добавив, что на Западе воспринимают российских партнеров как "токсичных".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12:48
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РоссияСергей ЛавровЕвросоюз
 
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