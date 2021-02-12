https://ria.ru/20210212/druzya-1597187417.html
Лавров отказался назвать имена друзей в ЕС, боясь "спалить хороших ребят"
Лавров отказался назвать имена друзей в ЕС, боясь "спалить хороших ребят"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отказался назвать имена официальных представителей Евросоюза, с которыми его связывают дружеские... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:51
2021-02-12T12:51
2021-02-12T12:51
россия
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отказался назвать имена официальных представителей Евросоюза, с которыми его связывают дружеские отношения, отметив, что многие из них находятся "на очень высоких постах".В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" глава российского дипведомства ответил на вопрос о том, удалось ли ему подружиться с кем-то из международных коллег. Он сообщил, что таких людей "немало".
https://ria.ru/20210212/lavrov-1597186690.html
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россия, сергей лавров, евросоюз