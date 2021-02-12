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Spectator заявил о зарождении новой дружбы России и Германии
Spectator заявил о зарождении новой дружбы России и Германии
Россию и Германию связывают намного более тесные отношения, чем многие полагают, и сейчас мир наблюдает процесс зарождения новой дружбы стран, пишет в статье... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T01:55
2021-02-12T01:55
вольфганг мюнхау
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
allseas
nord stream 2 ag
spectator
северный поток — 2
германия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россию и Германию связывают намного более тесные отношения, чем многие полагают, и сейчас мир наблюдает процесс зарождения новой дружбы стран, пишет в статье для журнала Spectator публицист Вольфганг Мюнхау.Автор обратил внимание, что в ФРГ заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также завершении проекта "Северный поток — 2".Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны установили возрастные ограничения на использование вакцины производства AstraZeneca, придя к заключению, что ее эффективность среди пожилых людей недостаточно изучена.Журналист считает, что борьба за завершение строительства российского трубопровода стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке.По его словам, сегодня, как и тогда, Германия снова бросает вызов США, выступающим против реализации проекта, однако на этот раз немцы настроены гораздо более решительно. ФРГ надеется, что трубопровод упростит доступ страны к обширным российским запасам природного газа.Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ЕК в конце января одобрили вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются помешать строительству российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы.Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Укладку еще двух ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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вольфганг мюнхау, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, allseas, nord stream 2 ag, spectator, северный поток — 2, германия, финляндия, сша, в мире

Spectator заявил о зарождении новой дружбы России и Германии

01:55 12.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россию и Германию связывают намного более тесные отношения, чем многие полагают, и сейчас мир наблюдает процесс зарождения новой дружбы стран, пишет в статье для журнала Spectator публицист Вольфганг Мюнхау.
Автор обратил внимание, что в ФРГ заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также завершении проекта "Северный поток — 2".

"Немецкие политики практически впали в состояние эйфории, узнав о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины "Спутник V" в начале февраля. Сравните это с тем, как презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о ее низкой эффективности у пожилых людей. Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины", — утверждает Мюнхау.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны установили возрастные ограничения на использование вакцины производства AstraZeneca, придя к заключению, что ее эффективность среди пожилых людей недостаточно изучена.
Журналист считает, что борьба за завершение строительства российского трубопровода стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке.
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По его словам, сегодня, как и тогда, Германия снова бросает вызов США, выступающим против реализации проекта, однако на этот раз немцы настроены гораздо более решительно. ФРГ надеется, что трубопровод упростит доступ страны к обширным российским запасам природного газа.
"Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике", — подчеркнул публицист.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ЕК в конце января одобрили вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
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Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются помешать строительству российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы.
Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Укладку еще двух ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Вольфганг МюнхауВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияAllseasNord Stream 2 AGSpectatorСеверный поток — 2ГерманияФинляндияСШАВ мире
 
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