Spectator заявил о зарождении новой дружбы России и Германии
Автор обратил внимание, что в ФРГ заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также завершении проекта "Северный поток — 2".
"Немецкие политики практически впали в состояние эйфории, узнав о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины "Спутник V" в начале февраля. Сравните это с тем, как презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о ее низкой эффективности у пожилых людей. Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины", — утверждает Мюнхау.
Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны установили возрастные ограничения на использование вакцины производства AstraZeneca, придя к заключению, что ее эффективность среди пожилых людей недостаточно изучена.
Журналист считает, что борьба за завершение строительства российского трубопровода стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке.
По его словам, сегодня, как и тогда, Германия снова бросает вызов США, выступающим против реализации проекта, однако на этот раз немцы настроены гораздо более решительно. ФРГ надеется, что трубопровод упростит доступ страны к обширным российским запасам природного газа.
"Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике", — подчеркнул публицист.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Укладку еще двух ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.