https://ria.ru/20210212/druzhba-1597133999.html

Spectator заявил о зарождении новой дружбы России и Германии

Spectator заявил о зарождении новой дружбы России и Германии

Россию и Германию связывают намного более тесные отношения, чем многие полагают, и сейчас мир наблюдает процесс зарождения новой дружбы стран, пишет в статье... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T01:55

2021-02-12T01:55

2021-02-12T01:55

вольфганг мюнхау

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

allseas

nord stream 2 ag

spectator

северный поток — 2

германия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россию и Германию связывают намного более тесные отношения, чем многие полагают, и сейчас мир наблюдает процесс зарождения новой дружбы стран, пишет в статье для журнала Spectator публицист Вольфганг Мюнхау.Автор обратил внимание, что в ФРГ заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также завершении проекта "Северный поток — 2".Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны установили возрастные ограничения на использование вакцины производства AstraZeneca, придя к заключению, что ее эффективность среди пожилых людей недостаточно изучена.Журналист считает, что борьба за завершение строительства российского трубопровода стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке.По его словам, сегодня, как и тогда, Германия снова бросает вызов США, выступающим против реализации проекта, однако на этот раз немцы настроены гораздо более решительно. ФРГ надеется, что трубопровод упростит доступ страны к обширным российским запасам природного газа.Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ЕК в конце января одобрили вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются помешать строительству российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы.Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Укладку еще двух ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вольфганг мюнхау, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, allseas, nord stream 2 ag, spectator, северный поток — 2, германия, финляндия, сша, в мире