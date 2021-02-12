https://ria.ru/20210212/doxodyrossian-1597207365.html
Песков прокомментировал снижение доходов россиян
Песков прокомментировал снижение доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы, которую уже ведут власти, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:59
2021-02-12T13:59
2021-02-12T13:59
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дмитрий песков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592840305_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_71925d0d83a1236e87fb7018f0373a62.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Снижение реальных располагаемых доходов населения показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы, которую уже ведут власти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизились, по предварительной оценке, на 3,5 процента. Снижение по этому показателю фиксировали в 2014-2017 годах (максимальное — в 2016 году — на 4,5 процента), рост — в 2018 и 2019 годах на 0,1 процента и один процент соответственно."Президент неоднократно говорил, что главная задача — это купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня и вывод траектории в сторону роста", — добавил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20210204/dokhody-1596094316.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592840305_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_4c7b44777f550099031928952309a309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, экономика