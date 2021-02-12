https://ria.ru/20210212/doxodyrossian-1597207365.html

Песков прокомментировал снижение доходов россиян

Песков прокомментировал снижение доходов россиян

Снижение реальных располагаемых доходов населения показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы, которую уже ведут власти, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:59

2021-02-12T13:59

2021-02-12T13:59

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Снижение реальных располагаемых доходов населения показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы, которую уже ведут власти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизились, по предварительной оценке, на 3,5 процента. Снижение по этому показателю фиксировали в 2014-2017 годах (максимальное — в 2016 году — на 4,5 процента), рост — в 2018 и 2019 годах на 0,1 процента и один процент соответственно."Президент неоднократно говорил, что главная задача — это купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня и вывод траектории в сторону роста", — добавил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20210204/dokhody-1596094316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, экономика