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Песков прокомментировал снижение доходов россиян
Песков прокомментировал снижение доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы, которую уже ведут власти, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:59
2021-02-12T13:59
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Снижение реальных располагаемых доходов населения показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы, которую уже ведут власти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизились, по предварительной оценке, на 3,5 процента. Снижение по этому показателю фиксировали в 2014-2017 годах (максимальное — в 2016 году — на 4,5 процента), рост — в 2018 и 2019 годах на 0,1 процента и один процент соответственно."Президент неоднократно говорил, что главная задача — это купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня и вывод траектории в сторону роста", — добавил пресс-секретарь.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, экономика

Песков прокомментировал снижение доходов россиян

13:59 12.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Снижение реальных располагаемых доходов населения показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы, которую уже ведут власти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа", — сказал он.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизились, по предварительной оценке, на 3,5 процента. Снижение по этому показателю фиксировали в 2014-2017 годах (максимальное — в 2016 году — на 4,5 процента), рост — в 2018 и 2019 годах на 0,1 процента и один процент соответственно.
"Президент неоднократно говорил, что главная задача — это купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня и вывод траектории в сторону роста", — добавил пресс-секретарь.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Дмитрий ПесковЭкономика
 
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