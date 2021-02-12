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Привившиеся "Спутником V" могут быть донорами антител, заявил Гинцбург
Привившиеся "Спутником V" могут быть донорами антител, заявил Гинцбург
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся вакциной "Спутник V" могут быть донорами антител. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:35
2021-02-12T14:35
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся вакциной "Спутник V" могут быть донорами антител.Он напомнил, что сотрудники института привились первыми. Экспериментально можно гарантировать, что продолжительность действия "Спутник V" составляет порядка 9 месяцев и более, уточнил Гинцбург."Уровень протективных антител... соответствует тому, который позволяет нам всем быть донорами, если, не дай бог, с кем-то что-то случится, плазмы для тех, кто заболеет данной инфекцией. То есть уровень антител очень высокий", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Привившиеся "Спутником V" могут быть донорами антител, заявил Гинцбург

14:35 12.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся вакциной "Спутник V" могут быть донорами антител.
Он напомнил, что сотрудники института привились первыми. Экспериментально можно гарантировать, что продолжительность действия "Спутник V" составляет порядка 9 месяцев и более, уточнил Гинцбург.
"Уровень протективных антител... соответствует тому, который позволяет нам всем быть донорами, если, не дай бог, с кем-то что-то случится, плазмы для тех, кто заболеет данной инфекцией. То есть уровень антител очень высокий", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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