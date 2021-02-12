https://ria.ru/20210212/donbass-1597276299.html

Захарова заявила, что Киев упустил шанс на мир в Донбассе

Захарова заявила, что Киев упустил шанс на мир в Донбассе

Украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T19:58

2021-02-12T19:58

2021-02-12T21:24

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с годовщиной подписания Минска-2.Захарова отметила, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса. По ее словам, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.Она напомнила, что этот документ одобрил Совет Безопасности ООН, после чего он стал частью международного права."Согласно его положениям, уже к концу 2015 года в Донбассе должен был воцариться мир и начата работа по социально-экономическому восстановлению региона. К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать минские договоренности", — подчеркнула Захарова.Она добавила, что из-за действий киевских властей Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется. При этом украинское руководство уже даже не пытается скрывать нежелание соблюдать Минские соглашения. Захарова напомнила, что президент Зеленский неоднократно заявлял, что эти договоренности нужны не для решения конфликта, а для сохранения антироссийских санкций."Глава украинской делегации в контактной группе Кравчук и вовсе говорил, что "Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта", — сказала Захарова.Помимо этого, официальный представитель МИД заявила, что законопроект, предусматривающий интернирование украинцев, имеющих российское гражданство, находится за гранью здравого смысла. Все это, по ее словам, происходит без должной реакции со стороны ОБСЕ, Германии и Франции, которые наряду с Россией выступают посредниками в Контактной группе и "нормандском формате". Захарова отметила, что для реализации Минска-2 необходим мощный импульс."В канун его шестилетней годовщины Россия внесла в ОБСЕ проект заявления в поддержку этого документа и резолюции 2202 СБ ООН, которой он был одобрен. Мы предложили государствам — участникам ОБСЕ переподтвердить его безальтернативный характер как основы урегулирования и призвать к безотлагательному выполнению его положений во всей их полноте и последовательности. Рассчитываем, что российская инициатива будет поддержана, а стороны конфликта — Киев, Донецк и Луганск — проявят ответственность и политическую волю к достижению всеобъемлющего урегулирования", — заявила она.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.Условия договоренностей предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи.

https://ria.ru/20210211/plennye-1597111197.html

https://ria.ru/20210211/donbass-1597105435.html

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