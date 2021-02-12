https://ria.ru/20210212/donbass-1597208285.html

Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ

Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ

Тема Донбасса затрагивалась на встрече президента РФ Владимира Путина с главными редакторами СМИ, но не в том ключе, в котором она описана в СМИ, заявил... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:02

2021-02-12T14:02

2021-02-12T14:02

россия

донбасс

маргарита симоньян

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тема Донбасса затрагивалась на встрече президента РФ Владимира Путина с главными редакторами СМИ, но не в том ключе, в котором она описана в СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в среду по видеосвязи провел традиционную встречу с главными редакторами российских СМИ, она прошла в закрытом режиме. Как сообщил Песков на следующий день, в этой беседе обсуждался широкий круг вопросов, президент детально ответил на них. Между тем, в Кремле недовольны утечками с этой встречи: Песков подчеркнул, что беседа проходила в режиме off the record (не под запись), а то, что некоторые участники встречи "слили" подробности о ней своим коллегам, не способствует укреплению доверия."Нет, у вас неправильная информация. Действительно, была тема Донбасса. Действительно, был ответ президента", - сказал Песков журналистам, комментируя появившийся в газете "Коммерсант" диалог Путина с Маргаритой Симоньян и слова президента о том, что решение по Донбассу и его вхождению в состав РФ может быть принято только с учетом интересов всех россиян.Пресс-секретарь президента отметил также, что Кремль поделится некоторыми ключевыми заявлениями Путина с этой встречи, в пятницу вечером их могут показать по ТВ."И специально для вас мы включим этот посыл, слова Путина по Донбассу. Но они не такие, как вы сказали, совсем не такие", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210203/konlfikt-1595892240.html

россия

донбасс

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россия, донбасс, маргарита симоньян, дмитрий песков, владимир путин, в мире