https://ria.ru/20210212/donbass-1597208285.html
Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
Тема Донбасса затрагивалась на встрече президента РФ Владимира Путина с главными редакторами СМИ, но не в том ключе, в котором она описана в СМИ, заявил... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:02
2021-02-12T14:02
2021-02-12T14:02
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донбасс
маргарита симоньян
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тема Донбасса затрагивалась на встрече президента РФ Владимира Путина с главными редакторами СМИ, но не в том ключе, в котором она описана в СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в среду по видеосвязи провел традиционную встречу с главными редакторами российских СМИ, она прошла в закрытом режиме. Как сообщил Песков на следующий день, в этой беседе обсуждался широкий круг вопросов, президент детально ответил на них. Между тем, в Кремле недовольны утечками с этой встречи: Песков подчеркнул, что беседа проходила в режиме off the record (не под запись), а то, что некоторые участники встречи "слили" подробности о ней своим коллегам, не способствует укреплению доверия."Нет, у вас неправильная информация. Действительно, была тема Донбасса. Действительно, был ответ президента", - сказал Песков журналистам, комментируя появившийся в газете "Коммерсант" диалог Путина с Маргаритой Симоньян и слова президента о том, что решение по Донбассу и его вхождению в состав РФ может быть принято только с учетом интересов всех россиян.Пресс-секретарь президента отметил также, что Кремль поделится некоторыми ключевыми заявлениями Путина с этой встречи, в пятницу вечером их могут показать по ТВ."И специально для вас мы включим этот посыл, слова Путина по Донбассу. Но они не такие, как вы сказали, совсем не такие", - добавил Песков.
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россия, донбасс, маргарита симоньян, дмитрий песков, владимир путин, в мире
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Тема Донбасса
затрагивалась на встрече президента РФ Владимира Путина
с главными редакторами СМИ, но не в том ключе, в котором она описана в СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Путин в среду по видеосвязи провел традиционную встречу с главными редакторами российских СМИ, она прошла в закрытом режиме. Как сообщил Песков на следующий день, в этой беседе обсуждался широкий круг вопросов, президент детально ответил на них. Между тем, в Кремле недовольны утечками с этой встречи: Песков подчеркнул, что беседа проходила в режиме off the record (не под запись), а то, что некоторые участники встречи "слили" подробности о ней своим коллегам, не способствует укреплению доверия.
"Нет, у вас неправильная информация. Действительно, была тема Донбасса. Действительно, был ответ президента", - сказал Песков журналистам, комментируя появившийся в газете "Коммерсант
" диалог Путина с Маргаритой Симоньян
и слова президента о том, что решение по Донбассу и его вхождению в состав РФ может быть принято только с учетом интересов всех россиян.
Пресс-секретарь президента отметил также, что Кремль поделится некоторыми ключевыми заявлениями Путина с этой встречи, в пятницу вечером их могут показать по ТВ.
"И специально для вас мы включим этот посыл, слова Путина по Донбассу. Но они не такие, как вы сказали, совсем не такие", - добавил Песков.