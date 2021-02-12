https://ria.ru/20210212/deti-1597281748.html

Кузнецова рассказала о лечении детей, которых мать оставила в лесу

Кузнецова рассказала о лечении детей, которых мать оставила в лесу

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что двое из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, в ближайшие часы могут быть РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T20:42

2021-02-12T20:42

2021-02-12T20:42

россия

новая москва

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что двое из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, в ближайшие часы могут быть переведены в обычную палату, сообщила пресс-служба омбудсмена.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.Также, по ее словам, удалось поговорить со старшим ребенком."Ему досталось больше всех, ведь он шел босиком. Ножки предстоит лечить серьезно, врачи дают осторожные прогнозы", – добавила она.

https://ria.ru/20210212/deti-1597218668.html

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новая москва

москва

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россия, новая москва, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия