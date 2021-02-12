Кузнецова рассказала о лечении детей, которых мать оставила в лесу
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что двое из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, в ближайшие часы могут быть переведены в обычную палату, сообщила пресс-служба омбудсмена.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.
"Дети сейчас в безопасности, рядом с ними находятся доктора, делают все, чтобы вылечить их. Состояние младшей девочки достаточно хорошее. Рядом с ней будут находиться медперсонал и волонтер. Ситуация со средним братом чуть сложнее, прогнозы хорошие. В ближайшие часы их могут перевести в обычную палату", - цитирует пресс-служба Кузнецову.
Также, по ее словам, удалось поговорить со старшим ребенком.
"Ему досталось больше всех, ведь он шел босиком. Ножки предстоит лечить серьезно, врачи дают осторожные прогнозы", – добавила она.