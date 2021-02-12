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Кузнецова рассказала о лечении детей, которых мать оставила в лесу
Кузнецова рассказала о лечении детей, которых мать оставила в лесу
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что двое из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, в ближайшие часы могут быть РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:42
2021-02-12T20:42
россия
новая москва
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что двое из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, в ближайшие часы могут быть переведены в обычную палату, сообщила пресс-служба омбудсмена.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.Также, по ее словам, удалось поговорить со старшим ребенком."Ему досталось больше всех, ведь он шел босиком. Ножки предстоит лечить серьезно, врачи дают осторожные прогнозы", – добавила она.
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россия, новая москва, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Кузнецова рассказала о лечении детей, которых мать оставила в лесу

20:42 12.02.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что двое из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, в ближайшие часы могут быть переведены в обычную палату, сообщила пресс-служба омбудсмена.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.
"Дети сейчас в безопасности, рядом с ними находятся доктора, делают все, чтобы вылечить их. Состояние младшей девочки достаточно хорошее. Рядом с ней будут находиться медперсонал и волонтер. Ситуация со средним братом чуть сложнее, прогнозы хорошие. В ближайшие часы их могут перевести в обычную палату", - цитирует пресс-служба Кузнецову.
Также, по ее словам, удалось поговорить со старшим ребенком.
"Ему досталось больше всех, ведь он шел босиком. Ножки предстоит лечить серьезно, врачи дают осторожные прогнозы", – добавила она.
Заснеженный лес - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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РоссияНовая МоскваАнна КузнецоваСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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