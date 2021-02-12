https://ria.ru/20210212/deti-1597268390.html

В РПЦ прокомментировали ситуацию с детьми, брошенными в Москве на морозе

В РПЦ прокомментировали ситуацию с детьми, брошенными в Москве на морозе

Государственные меры поддержки женщин с детьми должны быть усилены, при этом эффективнее всего помогать на начальной стадии кризисной ситуации в неблагополучных РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T19:02

2021-02-12T19:02

2021-02-12T21:01

религия и мировоззрение

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Государственные меры поддержки женщин с детьми должны быть усилены, при этом эффективнее всего помогать на начальной стадии кризисной ситуации в неблагополучных семьях, заявила РИА Новости руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе. Возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья."Ситуация ужасная. Необходимо тщательно разобраться в причинах психического расстройства матери. Со своей стороны готовы оказать помощь пострадавшим детям и их родным. За девять лет мы сталкивались с разными случаями, имевшими в себе потенциал трагического исхода", - сказала Студеникина.По ее словам, причиной сложности в семье могут быть материальные проблемы, уход мужа, отсутствие поддержки родных, и "порой эти проблемы разом обрушивается на женщину"."Выдержать способна не каждая. С нашей точки зрения, нужно усиливать меры поддержки женщин с детьми, расширять их. Эти меры должны быть доступны и своевременны, помогать эффективнее всего на начальной стадии кризисной ситуации. Общение с психологом, консультация юриста, вещевая и продуктовая помощь, обучение и досуг для матерей востребованы сегодня как никогда", - отметила собеседница агентства.Студеникина добавила, что опирается на опыт работы 70 церковных приютов для женщин с детьми, которые были открыты. "Отдельно хочу отметить, что женщины могут обратиться за помощью, если знают о такой возможности. Поэтому необходимо информировать население о работе таких центров как наш", - считает она.Московский "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие" – центр помощи беременным и матерям с детьми в трудной жизненной ситуации. Это один из 26 проектов православной службы помощи "Милосердие". По данным синодального отдела, за 9 лет работы центра около 10 тысяч семей получили гуманитарную, консультационную, материальную помощь, в приюте проживало более 300 женщин с детьми. По примеру "Дома для мамы" во многих регионах открылись аналогичные церковные центры.

https://ria.ru/20210212/deti-1597222941.html

https://ria.ru/20210121/miloserdie-1594009862.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф)