https://ria.ru/20210212/deti-1597222941.html

Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых мать бросила в лесу

Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых мать бросила в лесу

Дети, оставленные матерью голыми в лесу в Москве на морозе, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, сообщила... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:06

2021-02-12T15:06

2021-02-12T15:06

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новая москва

анна кузнецова

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дети, оставленные матерью голыми в лесу в Москве на морозе, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья."С раннего утра следим за ситуацией, произошедшей в Москве, где трое детей раздетыми были оставлены на морозе. Страшно подумать, но они могли погибнуть... Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать… Еще немного, и последствия могли быть уже необратимыми", - цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.По ее словам, аппарат детского омбудсмена находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Москве, с коллегами из Департамента труда и социальной защиты населения Москвы и с коллегой-уполномоченным по правам ребенка Республики Чувашия."Проверяем всю информацию, уточняем вопрос по поводу близких родственников", - добавила Кузнецова.

https://ria.ru/20210212/deti-1597218668.html

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россия, новая москва, анна кузнецова, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия