Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/deti-1597222941.html
Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых мать бросила в лесу
Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых мать бросила в лесу
Дети, оставленные матерью голыми в лесу в Москве на морозе, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, сообщила... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:06
2021-02-12T15:06
россия
новая москва
анна кузнецова
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:32:2967:1701_1920x0_80_0_0_e00c26e969bb9ffc787e1902253bfb8a.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дети, оставленные матерью голыми в лесу в Москве на морозе, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья."С раннего утра следим за ситуацией, произошедшей в Москве, где трое детей раздетыми были оставлены на морозе. Страшно подумать, но они могли погибнуть... Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать… Еще немного, и последствия могли быть уже необратимыми", - цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.По ее словам, аппарат детского омбудсмена находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Москве, с коллегами из Департамента труда и социальной защиты населения Москвы и с коллегой-уполномоченным по правам ребенка Республики Чувашия."Проверяем всю информацию, уточняем вопрос по поводу близких родственников", - добавила Кузнецова.
https://ria.ru/20210212/deti-1597218668.html
россия
новая москва
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_7689974684eb664e9abf89d81b6f2055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новая москва, анна кузнецова, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых мать бросила в лесу

15:06 12.02.2021
 
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дети, оставленные матерью голыми в лесу в Москве на морозе, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.
"С раннего утра следим за ситуацией, произошедшей в Москве, где трое детей раздетыми были оставлены на морозе. Страшно подумать, но они могли погибнуть... Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать… Еще немного, и последствия могли быть уже необратимыми", - цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.
По ее словам, аппарат детского омбудсмена находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Москве, с коллегами из Департамента труда и социальной защиты населения Москвы и с коллегой-уполномоченным по правам ребенка Республики Чувашия.
"Проверяем всю информацию, уточняем вопрос по поводу близких родственников", - добавила Кузнецова.
Заснеженный лес - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 14:41
Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми в лесу
 
РоссияНовая МоскваАнна КузнецоваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
05:40Меланья Трамп открыла свой "офис"
05:39В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:16Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
04:48Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
04:32Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
04:19Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
04:13Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:04Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
03:37Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
03:19Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
03:09Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
03:07Беременная звезда российского сериала попала в аварию в Москве
03:05Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
02:43Пушков назвал суть политической жизни США
02:36Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
02:34Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
02:25Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона
02:23В Москве в субботу ночью сохраняются пробки в семь баллов
Лента новостейМолния