Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых мать бросила в лесу
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дети, оставленные матерью голыми в лесу в Москве на морозе, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.
"С раннего утра следим за ситуацией, произошедшей в Москве, где трое детей раздетыми были оставлены на морозе. Страшно подумать, но они могли погибнуть... Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать… Еще немного, и последствия могли быть уже необратимыми", - цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.
По ее словам, аппарат детского омбудсмена находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Москве, с коллегами из Департамента труда и социальной защиты населения Москвы и с коллегой-уполномоченным по правам ребенка Республики Чувашия.
"Проверяем всю информацию, уточняем вопрос по поводу близких родственников", - добавила Кузнецова.