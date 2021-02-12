https://ria.ru/20210212/deti-1597218668.html

Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми в лесу

Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми в лесу

Семья, где мать бросила троих детей на 15-градусном морозе раздетыми, не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:41

2021-02-12T14:41

2021-02-12T14:41

ксения мишонова

юлия иванова

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Семья, где мать бросила троих детей на 15-градусном морозе раздетыми, не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения.Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что один ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких."По предварительным данным, семья проживала в Московской области с 9 января. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних у нас на территории семья не попадала. Мы продолжаем собирать и проверять информацию. В случившемся уже разбирается Следственный комитет города Москвы. Для нас сейчас самое главное – это здоровье детей", - сказала Мишонова.

https://ria.ru/20210128/rebenok-1594919156.html

москва

московская область (подмосковье)

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ксения мишонова, юлия иванова, москва, московская область (подмосковье), происшествия