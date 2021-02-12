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Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми в лесу
Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми в лесу
Семья, где мать бросила троих детей на 15-градусном морозе раздетыми, не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:41
2021-02-12T14:41
ксения мишонова
юлия иванова
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Семья, где мать бросила троих детей на 15-градусном морозе раздетыми, не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения.Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что один ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких."По предварительным данным, семья проживала в Московской области с 9 января. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних у нас на территории семья не попадала. Мы продолжаем собирать и проверять информацию. В случившемся уже разбирается Следственный комитет города Москвы. Для нас сейчас самое главное – это здоровье детей", - сказала Мишонова.
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московская область (подмосковье)
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ксения мишонова, юлия иванова, москва, московская область (подмосковье), происшествия

Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми в лесу

14:41 12.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаснеженный лес
Заснеженный лес - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Семья, где мать бросила троих детей на 15-градусном морозе раздетыми, не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с различными степенями обморожения.
Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что один ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
"По предварительным данным, семья проживала в Московской области с 9 января. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних у нас на территории семья не попадала. Мы продолжаем собирать и проверять информацию. В случившемся уже разбирается Следственный комитет города Москвы. Для нас сейчас самое главное – это здоровье детей", - сказала Мишонова.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 11:40
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Ксения МишоноваЮлия ИвановаМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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