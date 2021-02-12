https://ria.ru/20210212/davlenie-1597135442.html

Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление

Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление

Главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов рассказал в интервью "Российской газете" об оптимальном артериальном давлении. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T03:17

2021-02-12T03:17

2021-02-12T14:23

россия

сергей бойцов

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

давление

общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов рассказал в интервью "Российской газете" об оптимальном артериальном давлении.По его словам, жить, не боясь инфаркта или инсульта, можно при значениях меньше 140 на 90.Специалист подчеркнул, что гипертония — это хроническое заболевание, от которого невозможно избавиться полностью."Но можно, принимая назначенные специалистом именно вам препараты, держать болезнь под контролем, сохранять высокое качество жизни. Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь", — пояснил кардиолог.Бойцов посоветовал в качестве средства для борьбы с гипертонией добиваться плоского живота, поскольку жир на животе наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.Также медик рекомендует уделять внимание физической активности, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкоголя.

https://ria.ru/20210208/davlenie-1596439859.html

https://ria.ru/20210120/davlenie-1593850668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей бойцов, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), давление, общество