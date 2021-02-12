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Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
Главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов рассказал в интервью "Российской газете" об оптимальном артериальном давлении. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T03:17
2021-02-12T14:23
россия
сергей бойцов
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
давление
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов рассказал в интервью "Российской газете" об оптимальном артериальном давлении.По его словам, жить, не боясь инфаркта или инсульта, можно при значениях меньше 140 на 90.Специалист подчеркнул, что гипертония — это хроническое заболевание, от которого невозможно избавиться полностью."Но можно, принимая назначенные специалистом именно вам препараты, держать болезнь под контролем, сохранять высокое качество жизни. Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь", — пояснил кардиолог.Бойцов посоветовал в качестве средства для борьбы с гипертонией добиваться плоского живота, поскольку жир на животе наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.Также медик рекомендует уделять внимание физической активности, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкоголя.
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россия, сергей бойцов, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), давление, общество

Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление

03:17 12.02.2021 (обновлено: 14:23 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов рассказал в интервью "Российской газете" об оптимальном артериальном давлении.
По его словам, жить, не боясь инфаркта или инсульта, можно при значениях меньше 140 на 90.

"А лучше стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже", — отметил Бойцов.

Специалист подчеркнул, что гипертония — это хроническое заболевание, от которого невозможно избавиться полностью.
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"Но можно, принимая назначенные специалистом именно вам препараты, держать болезнь под контролем, сохранять высокое качество жизни. Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь", — пояснил кардиолог.
Бойцов посоветовал в качестве средства для борьбы с гипертонией добиваться плоского живота, поскольку жир на животе наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.

"Для мужчин критически опасная ширина талии — 102 сантиметра и больше. Для женщин — 88 сантиметров и больше", — отметил медик.

Также медик рекомендует уделять внимание физической активности, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкоголя.
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РоссияСергей БойцовЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ДавлениеОбщество
 
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