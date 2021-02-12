https://ria.ru/20210212/dagestan-1597183996.html

В Кремле ответили на вопрос о скандальном видео с чиновником из Дагестана

В Кремле ответили на вопрос о скандальном видео с чиновником из Дагестана

В Кремле видели сообщения о скандале с видеозаписью из Дагестана, на которой председатель Народного Собрания региона Хизри Шихсаидов якобы призывает бороться с... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:36

2021-02-12T12:36

2021-02-12T12:39

россия

хизри шихсаидов

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о скандале с видеозаписью из Дагестана, на которой председатель Народного Собрания региона Хизри Шихсаидов якобы призывает бороться с представителями других партий незаконными способами, однако не имели возможности подробно с ними ознакомиться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Шихсаидов якобы объясняет коллегам по партии, как нужно устранять своих политических оппонентов: "Найдём, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже... мы найдём у них наркотики". Позже Шихсаидов заявил, что его речь на видео изменили "монтажники с хорошей фантазией". Он написал заявление в Следственное управление СК РФ по региону с просьбой провести проверку после появления записи."Мы видели сообщения. Я, честно говоря, не имел возможности как-то подробно с этим ознакомиться", - сказал Песков.Он добавил, что те, кто занимается внутренней политикой, "наверняка ... с этим ознакомились"."Мы пока не имели возможности подробно с этим ознакомиться. Я просто даже не знаю подробно, о чем идет речь", - уточнил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210204/bloger-1596093880.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хизри шихсаидов, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, общество