В Кремле ответили на вопрос о скандальном видео с чиновником из Дагестана
12:36 12.02.2021 (обновлено: 12:39 12.02.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о скандале с видеозаписью из Дагестана, на которой председатель Народного Собрания региона Хизри Шихсаидов якобы призывает бороться с представителями других партий незаконными способами, однако не имели возможности подробно с ними ознакомиться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Шихсаидов якобы объясняет коллегам по партии, как нужно устранять своих политических оппонентов: "Найдём, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже... мы найдём у них наркотики". Позже Шихсаидов заявил, что его речь на видео изменили "монтажники с хорошей фантазией". Он написал заявление в Следственное управление СК РФ по региону с просьбой провести проверку после появления записи.
"Мы видели сообщения. Я, честно говоря, не имел возможности как-то подробно с этим ознакомиться", - сказал Песков.
Он добавил, что те, кто занимается внутренней политикой, "наверняка ... с этим ознакомились".
"Мы пока не имели возможности подробно с этим ознакомиться. Я просто даже не знаю подробно, о чем идет речь", - уточнил пресс-секретарь президента.
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