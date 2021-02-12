https://ria.ru/20210212/dagestan-1597142311.html
Чиновник в Дагестане запросил проверку видео с его словами об оппонентах
Чиновник в Дагестане запросил проверку видео с его словами об оппонентах
Председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов написал заявление в Следственное управление СК РФ по региону с просьбой провести проверку после... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:28
2021-02-12T08:28
2021-02-12T08:28
россия
республика дагестан
хизри шихсаидов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 12 фев – РИА Новости. Председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов написал заявление в Следственное управление СК РФ по региону с просьбой провести проверку после появления в соцсетях видео, на котором он якобы говорит о способах борьбы с оппонентами.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Шихсаидов якобы объясняет коллегам по партии, как нужно устранять своих политических оппонентов: "Найдём, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже... мы найдём у них наркотики". Позже Шихсаидов заявил, что его речь на видео изменили "монтажники с хорошей фантазией"."Прошу вас провести процессуальную проверку по факту публикации в сети Интернет видеозаписи, на которой изображён я с наложением на видеозапись голосовых речей, которые я не произносил. Данная видеозапись с признаками монтажа является клеветой, которая порочит мои честь и достоинство, а также подрывает мою репутацию. Прошу дать квалификацию действиям неустановленных лиц, осуществивших незаконную видеосъёмку и последующую публикацию в сети Интернет", – говорится в заявлении Шихсаидова.Фото с обращением к руководителю регионального СУ СК Анатолию Щурову Шихсаидов разместил в своем Instagram.
https://ria.ru/20200325/1569104014.html
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россия, республика дагестан, хизри шихсаидов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия