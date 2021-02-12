https://ria.ru/20210212/corea-1597189960.html

Идеал навсегда. Умер великий Чик Кориа

Идеал навсегда. Умер великий Чик Кориа

Чик Кориа был идеальным джазменом. Инструменталистом, который, казалось, может сыграть все — от классики до авангарда. Композитором, внимательно и с уважением... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:03

2021-02-12T14:03

2021-02-12T14:03

культура

музыка

звезды

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Чик Кориа был идеальным джазменом. Инструменталистом, который, казалось, может сыграть все — от классики до авангарда. Композитором, внимательно и с уважением относившимся к своим предшественникам, но при этом обладавшим собственным творческим почерком, индивидуальностью и самобытностью. Аранжировщиком с уникальным чувством вкуса, способным на искрометные выдумки. Бэнд-лидером, объединившим вокруг себя супермузыкантов, каждый из которых был гигантом в своей области.Джазмена учит жизньНаследие Кориа завораживает и поражает — такое ощущение, что на протяжении всей жизни он только и делал, что работал: каждый год у него выходило по несколько пластинок — и авторские произведения, и записанные в сотрудничестве с другими музыкантами, и работы коллег по цеху, которые Кориа мастерски продюсировал. Все это, естественно, требовало времени и сил, и трудолюбие Чика ошеломляло.Джазмена учит жизнь — эту истину он доказывал с самого начала своей карьеры: самоучка, первым наставником которого стал отец, итальянский иммигрант, игравший на трубе в Бостонском диксиленде. Юный Чик взял несколько уроков у Сальваторе Салло, чуть-чуть поучился в Джульярдской школе и сразу же бросился в бой — играть в группе, чтобы не просто аккомпанировать, а стать частью единого ансамбля, регулярно концертируя и обязательно записываясь.Запись — штука безусловная: только так ты понимаешь, как звучишь — что индивидуально, что вместе с группой. Свои первые записи Кориа делает с трубачом Блю Митчеллом, и они уже демонстрируют мощный инструментальный потенциал молодого музыканта. Настолько мощный, что его приглашает в свой коллектив сам Майлз Дэвис, за два года работы у которого Кориа поиграл со всеми великими современниками — Хэрби Хэнкоком, Джоном Маклафлином, Уэйном Шортером.Вернуться в вечностьВ 70-х Кориа начинает работать как бэнд-лидер, создав свою собственную группу Return to forever. С этим коллективом, стилистически фланировавшим от фри-джаза до прогрессив-рока, Кориа проиграет практически все 70-е — затем распустит, чтобы в начале 2000-х снова вернуться к сотрудничеству со старыми товарищами. Принцип "никогда не говори "никогда" в джазе работает идеально: сегодня играли вместе, завтра разбежались — но в итоге все равно пересекаетесь, джемуете, импровизируете.Два сольных коллектива Кориа — Electric Band и Acoustic Band — становились в полном смысле слова супергруппами, где играли такие монстры джаз-рока, как Фрэнк Гамбале и Джон Патитуччи.Ну а сам Кориа с удовольствием принимал участие в качестве приглашенного пианиста или аранжировщика на пластинках друзей. Если ему нравилась музыка или просто были близки творческие идеи, он прыгал в процесс с фантастической легкостью, тут же вписываясь в любой аранжировочный ансамбль.Единственное убеждение Кориа, в котором он не терпел компромиссов, это была его вера: музыкант был преданным сайентологом и, как многие последователи Л. Рона Хаббарда, весьма ревностно относился к критике этой распространенной секты. Однажды в Германии даже отменили выступление Кориа из-за его религиозных воззрений — оскорбленный музыкант подал в суд, дело дошло до конгресса США, который направил правительству Германии письмо о нарушении прав человека, после чего никто выступлениям джазмена не препятствовал. Музыкальное сообщество признавало его заслуги — он получил 22 "Грэмми" (и свыше 60 номинаций на премию), фактически став одним из рекордсменов этой почетной награды.Классика, джем, джазЧик регулярно приезжал в нашу страну — первый раз оказался здесь еще в 1982 году, последний — в 2019-м, практически накануне пандемии. Привозил и свои джазовые пьесы, и академические композиции — он все чаще обращался к классической музыке. Его последний сольный альбом — "Plays" — феноменальный памятник самому себе: на нем Кориа не только играет инструментальные пьесы (включая, например, Моцарта, Шопена, Скрябина и Скарлатти), но и рассказывает о любимой музыке и композиторах. В итоге получается фактически творческая исповедь, некий отчет о том, что вдохновляло и направляло Кориа все эти годы.Уход его был неожиданным и во многом непредсказуемым — как, собственно, и он сам. Кориа несколько месяцев не дожил до своего 80-летнего юбилея, никто и не предполагал, насколько тяжело он болен, да и говорить о собственных хворях и недомоганиях музыканту не пристало. Нужно просто играть, сочинять, импровизировать, записывать — пока можешь жить и дышать. Жить — значит играть. Все остальное за тебя скажет музыка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, звезды