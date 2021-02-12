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Умер легендарный джазовый пианист и композитор Чик Кориа

Умер легендарный джазовый пианист и композитор Чик Кориа

Джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался на 80-м году жизни в США, сообщила семья легендарного музыканта. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T01:32

2021-02-12T01:32

2021-02-12T09:58

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался на 80-м году жизни в США, сообщила семья легендарного музыканта.Согласно заявлению, перед смертью Кориа оставил обращение, в котором поблагодарил своих близких и поклонников его творчества за то, что "помогали гореть пламени музыки".Пианист и композитор Чик Кориа считается одним из наиболее влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира. Он был номинирован более чем на 50 премий "Грэмми", 23 из которых джазмен получил. За свою более чем сорокалетнюю карьеру Кориа выпустил несметное количество пластинок, экспериментируя со стилем.Пианино он начал осваивать с четырех лет, а слушать предпочитал таких исполнителей, как Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Бад Пауэлл, Лестер Янг. Большое влияние на него оказали также произведения Бетховена и Моцарта. В 1968 году Кориа стал одним из лучших пианистов в составе коллектива Майлза Дэвиса. Виртуозный музыкант, Кориа также и один из немногих "электроклавишников", имеющих оригинальный и узнаваемый стиль исполнения. Примечательно, что в 2001 году Честнат-стрит в Бостоне была переименована в Чик Кориа-стрит - немногие удостаиваются такой чести при жизни.

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музыка, новости культуры, москва, бостон, сша