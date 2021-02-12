Дипломат оценил реакцию Запада на закрытие телеканалов на Украине
17:20 12.02.2021 (обновлено: 17:34 12.02.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Запад, поддержав закрытие Киевом оппозиционных каналов, де-факто объявил информационную войну против несоответствия его официозу - как у себя, так и в западноцентричных странах вроде Украины, заявил в пятницу РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
По его словам, происходящее - это сюрреализм с точки зрения имеющихся обязательств в сфере прав человека, в том числе и западных государств, в отношении СМИ. Но сюрреализм лишь на первый взгляд, подчеркнул дипломат.
"Если посмотреть на ситуацию с точки зрения блокового мышления, с точки зрения военно-политического противостояния, то все сходится. Получается так, что Запад фактически вводит военную цензуру против российских новостных ресурсов. И не только российских - ведь эти украинские телеканалы никакого отношения к России не имели, а отражали точку зрения, оппозиционную (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, нынешней власти в Киеве. Это просто были каналы, которые отражали другой политический спектр, и их закрыли. Почему? Потому что они противоречили интересам Запада, в том числе на Украине", - сказал Буякевич.
"По большому счету, речь можно вести уже о том, что де-факто объявлена информационная война против всего, что не соответствует западному официозу - как внутри западных государств, так и в западноцентричных странах, как сейчас Украина. Это, я бы сказал, такой революционный разворот, "маски сброшены". Сейчас они уже напрямую поддерживают политику закрытия новостных ресурсов", - добавил собеседник агентства.
Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.