https://ria.ru/20210212/buyakevich-1597249972.html

Дипломат оценил реакцию Запада на закрытие телеканалов на Украине

Дипломат оценил реакцию Запада на закрытие телеканалов на Украине

Запад, поддержав закрытие Киевом оппозиционных каналов, де-факто объявил информационную войну против несоответствия его официозу - как у себя, так и в... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:20

2021-02-12T17:20

2021-02-12T17:34

россия

zik (телеканал)

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

максим буякевич

newsone

112 украина

виктор медведчук

украина

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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Запад, поддержав закрытие Киевом оппозиционных каналов, де-факто объявил информационную войну против несоответствия его официозу - как у себя, так и в западноцентричных странах вроде Украины, заявил в пятницу РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.По его словам, происходящее - это сюрреализм с точки зрения имеющихся обязательств в сфере прав человека, в том числе и западных государств, в отношении СМИ. Но сюрреализм лишь на первый взгляд, подчеркнул дипломат."Если посмотреть на ситуацию с точки зрения блокового мышления, с точки зрения военно-политического противостояния, то все сходится. Получается так, что Запад фактически вводит военную цензуру против российских новостных ресурсов. И не только российских - ведь эти украинские телеканалы никакого отношения к России не имели, а отражали точку зрения, оппозиционную (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, нынешней власти в Киеве. Это просто были каналы, которые отражали другой политический спектр, и их закрыли. Почему? Потому что они противоречили интересам Запада, в том числе на Украине", - сказал Буякевич.Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.

https://ria.ru/20210211/ukraina-1597104427.html

https://ria.ru/20210211/zapret-1596965491.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, максим буякевич, newsone, 112 украина , виктор медведчук, украина, в мире