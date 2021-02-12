https://ria.ru/20210212/buddizm-1597244201.html

Настоятель дацана рассказал, каким будет год Быка

Настоятель дацана рассказал, каким будет год Быка

Наступивший в пятницу год металлического Быка по буддийскому календарю будет лучше и мягче для мира, чем ознаменовавшийся пандемией и "новой реальностью"... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:57

2021-02-12T16:57

2021-02-12T19:17

религия и мировоззрение

россия

буда бадмаев

новости - религия и мировоззрение

китайский новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597157805_0:349:3020:2048_1920x0_80_0_0_320675b8c15fd23c9ad8e9407f87b255.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Ольга Липич. Наступивший в пятницу год металлического Быка по буддийскому календарю будет лучше и мягче для мира, чем ознаменовавшийся пандемией и "новой реальностью" прошлый год металлической Мыши, заверил РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу, настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ лама Буда Бадмаев.В буддийской традиции Новый год встречают по лунному календарю, в 2021 году по Григорианскому календарю праздник выпал на 12 февраля. Согласно учению, передававшемуся со времен самого Будды, символом каждого года становится сочетание одного из 12 видов животных и одной из пяти стихий."Новый год – год металлического Быка – будет лучше, тем прошлый. Все будет восстанавливаться. И в материальном плане, и в духовном – все будет налаживаться. Это процесс становления в новых условиях", - сказал РИА Новости Буда Бадмаев.По его словам, прошлый год – металлической Мыши (Крысы) – в буддийском календаре был знаменателен тем, что с него начался сразу и новый 12-летний цикл (по числу животных), и новый 60-летний цикл (по числу сочетаний 12 животных и пяти стихий). Такое совпадение в прошлом году и повлияло на весь мир известным образом."Когда начинается каждый новый 60-летний временной период, меняется структура времени, отношений. И в прошлом году это произошло. Поэтому пандемия, скажем так, была ожидаема. Должно было произойти что-то, что изменит порядок в мире, – и оно произошло. Фактически мы сейчас живем в новой реальности", - пояснил лама.При этом буддийские наставники осознанно не тревожили общество дурными предсказаниями в начале прошлого года. "Мы на этом особо внимание не акцентировали, потому что задача буддистов – помогать всем живым существам. Если бы сказали, что сейчас все поменяется и будет плохо, то люди ударились бы в панику – и может, случились бы совсем другие события. А когда мы даем положительные прогнозы и говорим: успокойтесь и давайте вместе справимся с бедствиями и проблемами, которые есть, - все не так фатально происходит для общества", - уверен лама.Сегодня, по его словам, "люди уже привыкли к мышке и освоились немного". "Естественно, все последствия предыдущего года будут сказываться и в этом году. Так должно быть по закону кармы, в который мы верим. Тем не менее, Бык – хороший, сильное живое существо, кормильцем считается. В индуизме это животное является священным, и в буддийской мифологии тоже есть такая "священная корова" - ее называют "корова изобилия", - отметил Буда Бадмаев.Знак железа (металлической стихии), добавил он, говорит о том, что и этот год "будет непростой". "Но он помягче, чем предыдущий, который тоже проходил под знаком железа, но с так называемым "мужским оттенком". В новом году не будет таких жестких, категоричных действий в различных областях нашей жизни", - полагает представитель Буддийской традиционной сангхи России.Он призвал не только надеяться на лучшее будущее, но и творить его. "Это самое главное, как с цунами: оно прошло – и надо заново строить. Так и здесь: эпидемия проходит, мы все делаем для того, чтобы ее не было, и продолжаем жить и радоваться", - напутствовал лама.

https://ria.ru/20210211/byk-1596844192.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/1597115097.html

https://ria.ru/20210212/buddizm-1597185207.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, буда бадмаев, новости - религия и мировоззрение, китайский новый год